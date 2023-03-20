Захід не дозволить Росії розпастися - це гарантія безпеки для України - В'ятрович

Основа політики Заходу щодо Росії - не дати їй занадто послабитися, розвалитися, вважає історик.

В'ятрович пояснив, чому Захід не дозволить Росії розпастися / pixabay, УНІАН

Заяви про те, що Захід не дозволить Росії розпастися після поразки у війні можуть втілитися в життя, вважає історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Під час чату на Главреді він зазначив, що зараз це є основою політики Заходу щодо Росії – не дати їй занадто послабитися, розвалитися.

"Це нагадує 1991 рік, коли Захід боявся розпаду Радянського Союзу. Але зрештою Захід змінив свою думку через внутрішній потенціал народів СРСР, які отримали свою незалежність. Той самий Джордж Буш, який закликав українців утриматися від згубного, на його думку, націоналізму, врешті - решт привітав і визнав незалежність України", - пояснив В'ятрович.

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Хто такий Володимир В'ятрович Володимир В'ятрович - історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був головою Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", екс-директор архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Історик переконаний, що може змінитися ставлення Заходу і щодо народів Росії.

"Але тут ситуація може бути навіть кращою, якщо це стане основою державної політики України. Саме Україна найбільш зацікавлена в тому, щоб Захід змінив своє ставлення до Росії і зрозумів, що РФ потребує переформатування, тому що це єдина гарантія безпеки не тільки для України, але і для всього світу", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України

Історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що повномасштабна війна України і Росії була неминуча. За його словами, вона не почалася відразу після проголошення незалежності України в 1991 році тільки через слабкість Росії.

Соціологи дослідницької групи Russian Field провели опитування серед росіян щодо того, як вони ставляться до повномасштабної війни Росії проти України. Результати опитування показали, що більше третини громадян РФ (37%) вважають, що війна ніяк не вплинула на їхнє життя. 64% з тих, на кого "не вплинула війна", не скасували б повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну, навіть якби мали таку можливість.

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів. Як пише видання Politico, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи Російський сухопутний міст.

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