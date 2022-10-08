"Це оголошення війни без правил": у Держдумі РФ закотили істерику після вибуху на Керченському мосту

У Держдумі закотили істерику після вибуху на Керченському мосту/ скріншот

У Держдумі РФ вибухнули погрозами після пожежі і вибуху на Кримському мосту. Істерику закотив депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Морозов.

Подію він назвав оголошенням "війни без правил", пишуть росЗМІ.

"Анонсований давно теракт на Кримському мосту - це вже не просто виклик, це оголошення війни без правил", - сказав Морозов.

Він вважає, що Росія, яка захопила український Крим і розв'язала повномасштабну війну, повинна "адекватно" відповісти, в іншому випадку подібне буде траплятися знову.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімався стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, що виникла рано вранці, 8 жовтня, загорівся в результаті потужного вибуху.

Горів залізничний склад, який проїжджав по Кримському мосту.

Разом з тим обвалені прольоти автомобільного полотна, розташовані трохи нижче. У той же час на цій частині моста пожежі немає, але велика частина прольотів прихована під водою, тому встановити характер пошкоджень поки не можна.

Підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - сказав співрозмовник агентства.

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