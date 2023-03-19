'Путін стає токсичним для самої РФ': у Кремлі підбирають наступника російському диктатору - ГУР

У Росії вже наростає незадоволення від того, що відбувається, підкреслив представник ГУР Андрій Юсов.

У Кремлі підбирають наступника Путіну / Фото pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін стає токсичнішим і для зовнішнього світу, і всередині країни-агресорки Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, у Росії вже наростає незадоволення від того, що відбувається. У зв'язку з цим у Кремлі вже шукають наступника диктатору.

"Коло Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни. Зокрема, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна, і шукає його вже не Путін", - сказав Юсов.

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Нагадаємо, нещодавно генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

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