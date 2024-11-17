"Нехороші новини": Шольцу не терпиться знову зателефонувати Путіну

Мало що змінилося в поглядах російського диктатора на війну, каже Олаф Шольц.

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Олаф Шольц планує нові переговори з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

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Після розмови з Путіним Шольц розповів про "нехороші новини"

Берлін продовжить переговори з Москвою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його розмова з Володимиром Путіним показала, що погляди російського диктатора на війну в Україні не змінилися.

Шольц сказав, що дзвінок Путіну був необхідний, щоб розвіяти ілюзії, які той міг плекати, що Захід збирається відмовитися від підтримки України, пише Reuters.

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Канцлер додав, що з урахуванням швидкого повернення Дональда Трампа на пост президента США було б також недобре, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з Путіним, а жоден європейський лідер не підтримував би.

За словами Шольца, бесіда з Путіним була "дуже докладною", але при цьому стало зрозуміло, що мало що змінилося в поглядах російського диктатора на війну.

"І це нехороші новини", - сказав він журналістам.

Водночас Шольц назвав розмову з Путіним "важливою і детальною" і заявив, що має намір продовжувати спілкування з диктатором РФ, тому скоро знову планує поговорити з ним.

"Скоро я знову поговорю з президентом Росії. Про це було давно заявлено, і раніше я обговорював це в безлічі розмов із багатьма людьми", - додав канцлер ФРН під час спілкування з пресою в Ріо-де-Жанейро, куди прибув для участі в саміті "Великої двадцятки", повідомляє Welt.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца провести пряму розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. За його словами, для припинення війни необхідно взаємодіяти з президентом Росії.

Раніше повідомлялося, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом країни-агресора РФ. Пізніше німецький лідер поінформував прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про свою телефонну розмову в п'ятницю з Володимиром Путіним.

Як повідомляв Главред, Шольц підкреслював, що жодна країна не має права починати обговорення миру і завершення війни без прямої участі України. Він підкреслив важливість принципу, якого дотримуються майже всі європейські держави: "нічого про Україну без України".

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