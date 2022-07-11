"Ми ще не починали": Данілов пояснив, як західна зброя змінює хід війни

Олексій Данілов розповів про зміну ходу війни / Фейсбук ОК "Північ"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про те, що західна зброя, що постачається українській армії, вже змінює хід війни.

Як написав він у своєму Twitter, основними результатами роботи західної зброї є знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів російських окупантів, а також деморалізація та демілітаризація загарбників.

Секретар РНБО також пояснив, що ще одним важливим результатом є деокупація українських територій.

"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!"- додав Данілов.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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