Ми розмістимо не тільки ядерну зброю, але і ще надядерну - Лукашенко

Глава Білорусі анонсував дії країни в разі "безглуздих, дурних кроків з боку супротивників".
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі "ядерну" і "над'ядерну" зброю.
За його словами, це відбудеться у разі певних кроків з боку "супротивників", повідомляє агентство "Белта".
"У разі необхідності, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші противники і суперники, ми розмістимо не тільки ядерну зброю, але і ще над'ядерну, перспективну, для того щоб захистити свою територію", - сказав Лукашенко на полігоні під час спільних навчань з Російською Федерацією.
Однак він додав, що якщо для Білорусі не буде жодних загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя країні "100 років не потрібна".
Тим часом, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", частина з них дислокується поблизу українських кордонів.
Відносини України та Білорусі
Українсько-білоруські відносини значно погіршилися після подій серпня 2020 року, коли Мінськ застосував надмірну силу до мирних протестувальників, які виступили проти фальсифікацій на президентських виборах, і видачі Росії затриманих бойовиків ПВК Вагнера. Українське слідство вважає їх причетними до злочинів в ході бойових дій на Донбасі.
Україна з листопада 2020 року поряд із Заходом не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Республіки Білорусь.
Лукашенко у своїй риториці став повністю підтримувати політику Кремля проти України. Раніше він оголосив про готовність відвідати окупований Крим і визнати півострів "територією Росії".
Державне телебачення Білорусі нерідко публікує пропагандистські відеоматеріали з погрозами та образами України.
При цьому Лукашенко погрожує Києву війною. За його словами, у разі загострення ситуації на Донбасі Білоруська армія підтримає Збройні Сили РФ у протистоянні з армією України.
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