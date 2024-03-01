'Це хороша новина': Байден підписав тимчасовий бюджет, шатдауну не буде

Найближчими днями Конгрес США повинен ухвалити законопроекти про фінансування на цілий рік.

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Байден подписал временный бюджет, чтобы избежать шатдауна / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, pixabay.com

Президент Джо Байден підписав законопроект про продовження тимчасового фінансування федерального уряду. Це дозволило запобігти шатдауну. Про це повідомляє The Hill.

Цей тимчасовий бюджет буде діяти до 8 березня. Таким чином у Конгресу США з'явилось більше часу для ухвалення законопроекту про фінансування на цілий рік.

"Це хороша новина для американського народу. Але я хочу чітко заявити: це короткострокове, а не довгострокове рішення ... Найближчими днями Конгрес повинен виконати свою роботу та ухвалити законопроекти про фінансування на цілий рік, які принесуть користь американському народу", - сказав Байден. відео дня

Повідомляється, що законодавці будуть зобов'язані до 22 березня завершити фінансування на 2024 рік Пентагону, законодавчої гілки влади і закордонних операцій, а також міністерств праці, охорони здоров'я і соціальних служб, освіти, Державного департаменту і внутрішньої безпеки.

Що таке шатдун? Шатдаун у США - призупинення роботи уряду, що виникло через те, що Конгресу США не вдалося вчасно узгодити фінансування діяльності держорганів. За всю історію країни було 20 таких зупинок. Останнє призупинення було найдовшим. Воно тривало 35 днів - з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року. Цей шатдаун почався з ухвалення Палатою представників резолюції про фінансування уряду США. Конгрес і на той момент президент Дональд Трамп не змогли домовитися про своєчасне виділення достатніх коштів на 2019 фінансовий рік. Це призвело до падіння фінансування для 9-ти виконавчих департаментів. Тоді 420 тисяч співробітників були змушені працювати без оплати, а 380 тисяч відправили в неоплачувану відпустку. Про це повідомляє Вікіпедія.

Президент США додав, що республіканці у Палаті представників повинні ухвалити двопартійний законопроект про нацбезпеку, який вже пройшов через Сенат і чекає, поки його винесуть на голосування у Палаті. Цей законопроект включає мільйони доларів допомоги Україні, Ізраїлю та індо-тихоокеанським союзникам.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

У середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, що передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Однак, республіканці в Палаті представників відмовляються розглядати даний законопроект пояснюючи це загостренням ситуації на кордоні з Мексикою.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, в разі відсутності допомоги від США, Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. Усе буде залежати від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський описав можливі кроки України у разі, якщо США не схвалять допомогу. Він вказав, що тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

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