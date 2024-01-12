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"Це буде на сумлінні Європи": РФ може напасти на ще одну європейську країну – Бульба

Альона Вороніна
12 січня 2024, 14:27
Зараз руками України триває Третя світова війна. І Європа відкупається від цієї війни зброєю та усім, чим можливо.
Российские военные, Владимир Путин, Сергей Бульба
РФ може напасти на ще одну європейську країну, зазначає Бульба/ колаж: Главред, фото: скрін, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія може напасти на Литву і захопити там декілька об’єктів, щоб перевірити, як на це відреагує НАТО і чи буде застосована 5 стаття Статуту Альянсу. І тоді Європа зрозуміє, що не вийде "відсидітися в теплі й добрі", поки Україна воює з агресором.

Тоді стане зрозуміло, що без об'єднаної коаліції, як це було у 1945 році, перемогти Росію не вийде. Таку думку висловив колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба в інтерв’ю Главреду.

Він зазначив, що зараз в Україні починає встановлюватися більш-менш жорстка межа – з обох боків триває позиційна війна. Російські окупанти починають активно переходити у контрнаступ на всій лінії фронту.

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За його словами, невідомо, що робитимуть ЗСУ. Бульба каже, що просування українських військових у напрямку тимчасово окупованого Криму залежатиме від ресурсів, які Україна накопичить.

У той же час Бульба зазначає, що руками України наразі триває Третя світова війна.

"І це вже на сумлінні Європи, яка відкупається від цієї війни зброєю та усім, чим можливо. Мовляв, ви там воюйте, а ми тут посидимо, нам тут тепло і добре. Росія, ймовірно, хоче зруйнувати цей стереотип і довести усім, що без визвольного походу усіх разом на Москву замість Берліна, тобто об'єднаної коаліції, як це було у 1945 році, нічого не буде", – сказав він.

Бульба наголосив, що якщо дати країні-агресорці Росії ще 8 років, то вона підготує собі нових офіцерів, озброїться важкою технікою та усім іншим і все одно потім нападе

"І це не лише путінська параноя, а колективного Путіна в РФ, адже росіяни хочуть увійти в історію "збирачами земель". Вони ж не можуть займатися своїми внутрішніми питаннями, тому що розуміють, що тоді вони почнуть воювати між собою. Адже Росія сьогодні не пов’язана жодною ідеологією, окрім грошей та імперських амбіцій Росії. Тому влада РФ увесь час шукатиме привід для війни, аби росіяни не ставили питань, чому їхня влада стільки краде", – підсумував Бульба.

Хто такий Сергій Бульба

Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ контратакували на схід від Куп'янська і звільнили 1,7 кв. км території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, в районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.

Також раніше повідомлялося, що у РФ проблеми зі штурмами – на лівобережжя Херсонщини стягують піхотинців і десантників. Країна-агресорка Росія перекинула на лівобережжі Дніпра на Херсонщині більше морських піхотинців і десантників.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі". Атаки російських окупантів по Україні лише посилюються. Потреба в наданні українцям допомоги є дуже гострою, особливо взимку. Тому допомогу потрібно відновити, наголосив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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новини Росії війна в Україні Литва вторгнення Росії Сергій Бульба
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