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Естонія скоро може закрити кордони з Росією: у чому причина

Анна Ярославська
14 лютого 2024, 07:28
Останніми тижнями Росія навмисно направляла на естонський кордон групу іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу.
Естонія, кордон Естонія-Росія
Естонія попередила про можливе закриття кордону з Росією / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, baltnews.ee, politsei.ee/en

Найближчим часом Естонія може закрити російсько-естонський кордон. Пам'ятки з відповідним попередженням росіянам видають на прикордонному пункті пропуску Нарва.

Як повідомляє пресслужба поліції Естонії, кордон можуть закрити через міграційний тиск.

"Останніми тижнями Росія навмисно направляла на естонський кордон групу іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу", - ідеться в повідомленні.

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Естонська влада також попередила, що буде змушена закрити кордон, як було зроблено у Фінляндії, якщо "ця діяльність продовжиться".

Раніше начальник відділу прикордонної служби департаменту поліції Естонії Вейко Коммусаар допускав, що деякі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ будуть закриті.

Як повідомляв Главред, Росія готується до військової конфронтації із Заходом впродовж наступного десятиліття. Країна-агресор нарощує війська на кордонах НАТО. Про це розповів глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.

За його словами, Росія планує подвоїти чисельність військ біля кордону з Фінляндією та країнами Балтії - Естонією, Литвою і Латвією. Стримати РФ може лише контрнарощування збройних сил.

Тим часом країни Балтії готуються до відбиття потенційної військової агресії Росії. Латвія, Литва та Естонія побудують бетонні оборонні лінії, щоб захистити свої території. Такі укріплення мають допомогти затримати противника на кордоні та дати час союзникам прийти на допомогу.

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країни Балтії Естонія держкордон Росія
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