До війни 10 років: Росія нарощує війська на кордонах з НАТО - розвідка Естонії

Стримати агресію Росії проти НАТО може тільки контрнарощування збройних сил Альянсу.

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Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом найближчих 10 років / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступного десятиліття. Країна-агресор нарощує війська на кордонах НАТО. Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін, пише The Guardian.

За його словами, Росія планує подвоїти чисельність військ біля кордону з Фінляндією та Балтійськими країнами - Естонією, Литвою і Латвією. Стримати РФ може тільки контрнарощування збройних сил.

"Росія обрала шлях, який є довгостроковою конфронтацією... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", - сказав Каупо Розін. відео дня

Голова розвідки Естонії зазначив, що у короткостроковій перспективі військовий напад Росії є "дуже малоймовірним". Агресія Росії проти НАТО залишається малоймовірною, оскільки країна-агресор повинна тримати війська в Україні.

"Якщо ми не будемо готові, ймовірність (нападу Росії - ред.) буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки", - наголосив Росін.

Напад Росії на НАТО

Як повідомляв Главред, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що за отриманими у 2024 році даними, Росія може напасти на НАТО протягом 3-5 років. Москва значно збільшила свої виробничі можливості зі зброї.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що перемога Росії у війні проти України може призвести до поширення її агресії на інші країни. Він закликав НАТО готуватися до можливої довготривалої конфронтації з Росією, підтримувати Україну та розширювати оборонну промисловість.

Крім цього, війна між РФ та НАТО може виникнути через потребу Путіна у збереженні своєї легітимності, базуючись на міфі про вічну боротьбу Росії та Заходу, зауважив політичний експерт Максим Розумний. Однак зараз експерт не бачить конкретних передумов для такої агресії, крім можливого ядерного шантажу з боку Росії.

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