Є руйнування і зникло світло: у Курській області прогриміли потужні вибухи

Місцева влада повідомляє, що в результаті прильотів постраждала будівля місцевої сільради.

У Курській області прогриміли потужні вибухи / колаж фото Telegram

У Курську область РФ прилетіла потужна "бавовна". Місцева влада скаржиться на "серйозний обстріл" села Попово-Лежачі Глушківського району. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.

"Бавовна" сталася сьогодні, 24 лютого. В результаті "прильотів" пошкоджено 9 будинків: розбиті вікна, зламані паркани. Також Старовойт стверджує, що в населеному пункті нібито були зафіксовані часткові обвалення будівель.

Повідомляється, що в одному з будинків сталася пожежа. Постраждала навіть будівля місцевої сільради - там вибила шибки.

відео дня

В результаті обстрілу село залишилося без світла. Однак стверджується, що постраждалих немає.

Нагадаємо, в російському Курську раніше стався вибух в районі аеродрому. В результаті цього сталася пожежа, а чорний дим огорнув все в окрузі. Пожежа була настільки сильна, що її було видно навіть із супутника.

На території авіабази горіли нафтонакопичувачі. Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт в паніці почав розповідати про атаку безпілотників.

Раніше на території Курської області сталося обвалення залізничного моста. НП на стратегічному об'єкті було диверсією, через що правоохоронці завели кримінальну справу.

Інші новини: