Диверсія в Росії: під Курськом підірвали залізничний міст

Підірваний міст в РФ / Baza

У неділю, 1 травня, на території Курської області сталося обвалення залізничного моста.

Як розповів губернатор російського регіону Роман Старовойт, обвалення конструкцій залізничного мосту на 67-му кілометрі залізничного сполучення Суджа-Сосновий Бір сталося об 11:20 за місцевим часом.

Старовойт повідомив, що на місці НП працюють правоохоронці і співробітники МНС, які з'ясовують обставини інциденту на стратегічному об'єкті. Губернатор Курської області також заявив, що залізничне сполучення використовувалося для пересування товарних складів.

"Постраждалих немає. Життю і здоров'ю громадян ніщо не загрожує", — додав Старовойт у своїй публікації.

Пізніше він уточнив, що НП на стратегічному об'єкті було диверсією, через що правоохоронці завели кримінальну справу.

/ Baza

"Слідчі органи і фахівці силових відомств будуть розбиратися. Більш детальну інформацію дамо трохи пізніше", - додав Старовойт у відеозверненні.

Пошкоджений залізничний міст розташований недалеко від державного кордону України.

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Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

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