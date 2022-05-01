Диверсія в Росії: під Курськом підірвали залізничний міст

Пошкоджений залізничний міст розташований недалеко від державного кордону України.
У неділю, 1 травня, на території Курської області сталося обвалення залізничного моста.
Як розповів губернатор російського регіону Роман Старовойт, обвалення конструкцій залізничного мосту на 67-му кілометрі залізничного сполучення Суджа-Сосновий Бір сталося об 11:20 за місцевим часом.
Старовойт повідомив, що на місці НП працюють правоохоронці і співробітники МНС, які з'ясовують обставини інциденту на стратегічному об'єкті. Губернатор Курської області також заявив, що залізничне сполучення використовувалося для пересування товарних складів.
"Постраждалих немає. Життю і здоров'ю громадян ніщо не загрожує", — додав Старовойт у своїй публікації.
Пізніше він уточнив, що НП на стратегічному об'єкті було диверсією, через що правоохоронці завели кримінальну справу.
"Слідчі органи і фахівці силових відомств будуть розбиратися. Більш детальну інформацію дамо трохи пізніше", - додав Старовойт у відеозверненні.
Пошкоджений залізничний міст розташований недалеко від державного кордону України.
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