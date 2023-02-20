У Курській області здетонували боєприпаси: у бліндажі загинули шестеро солдатів РФ

В Курський області РФ в результаті потужного вибуху в бліндажі загинули шестеро солдатів-строковиків РФ.
Вибух стався в результаті детонації боєприпасів. Про це йдеться в повідомленні пропагандистських ресурсів РФ.
Відзначається, що смертельна пожежа сталася близько 10:40 в бліндажі біля села Уланок в Суджанському районі.
При цьому всередині було семеро людей. В результаті НП тільки один військовослужбовець вижив, проте отримав опіки.
За даними джерел, всередині бліндажа знаходилися строковики, які топили піч і залили туди бензин. Потім пролунав вибух, спалахнуло полум'я, а на вулицю вибігли тільки двоє військових.
Нагадаємо, в російському Курську раніше стався вибух в районі аеродрому. В результаті цього сталася пожежа, а чорний дим огорнув все в окрузі. Пожежа була настільки сильна, що її було видно навіть із супутника.
На території авіабази горіли нафтонакопичувачі. Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт в паніці почав розповідати про атаку безпілотників.
Раніше на території Курської області сталося обвалення залізничного моста.
НП на стратегічному об'єкті було диверсією, через що правоохоронці завели кримінальну справу.
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