У Пентагону є план: Байден спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю

Байден спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю / фото Reuters

Американський президент Джо Байден назвав погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерні бомби у війні проти України безвідповідальними. Про це Байден розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

Також американський лідер підкреслив, що Пентагон розробив план на випадок застосування РФ ядерного озброєння. За словами Байдена, він не вірить в те, що Путін зважиться застосувати ядерну зброю проти України.

"Я не думаю, що він це зробить. Я вважаю безвідповідальним з його боку говорити про це, те, що світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу говорить, що може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", – заявив президент США.

У той же час лідер США підкреслив, що використання ядерних бомб стане помилкою, яка може призвести до жахливого результату ‒ зокрема, до світової війни.

"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це в світову війну або щось в цьому роді, але як тільки буде використано ядерну зброю, помилки, які можуть за цим послідувати, прорахунки. Хто знає, що буде далі", – зазначив Байден.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

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