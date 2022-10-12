УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Пентагону є план: Байден спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю

12 жовтня 2022, 11:37

Лідер США Джо Байден підкреслив, що використання ядерних бомб стане помилкою, яка може призвести до жахливого результату ‒ зокрема, до світової війни.

Білий дім, Ядерна зброя, Володимир Путін
Байден спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю / фото Reuters

Американський президент Джо Байден назвав погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерні бомби у війні проти України безвідповідальними. Про це Байден розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

Також американський лідер підкреслив, що Пентагон розробив план на випадок застосування РФ ядерного озброєння. За словами Байдена, він не вірить в те, що Путін зважиться застосувати ядерну зброю проти України.

"Я не думаю, що він це зробить. Я вважаю безвідповідальним з його боку говорити про це, те, що світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу говорить, що може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", – заявив президент США.

У той же час лідер США підкреслив, що використання ядерних бомб стане помилкою, яка може призвести до жахливого результату ‒ зокрема, до світової війни.

"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це в світову війну або щось в цьому роді, але як тільки буде використано ядерну зброю, помилки, які можуть за цим послідувати, прорахунки. Хто знає, що буде далі", – зазначив Байден.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

Інші новини:

новини США Володимир Путін Джо Байден війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:18

Брак потужності: у Києві та області масово і віялово відключають світло

12:07

Досвідчені господині миють посуд кетчупом: результат приємно здивує

12:00

Путіна усунуть свої ж, а після того Росія буде змушена дослухатися до порад Вашингтону – ОгризкоВідео

11:37

У Пентагону є план: Байден спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю

11:35

На Київщині бджоли самі "розмінували" замінованаванй окупантами вуликФотоВідео

Реклама
11:29

Померла легендарна "Джессіка Флетчер" - зірка серіалу Вона написала вбивство

11:29

"Буданов - мета номер один": у РФ звинуватили начальника ГУР України у вибухах на Кримському мостуВідео

10:53

Чудова, як завжди: рідкісний вихід Софі Лорен в 88 років

10:49

У РФ почалася гонка на роль нового господаря Кремля: в Politico описали два сценарії для Путіна

10:45

Британія виявила "ахіллесову п'яту" в іранських дронах: названо їх слабке місцеВідео

10:35

Тепер офіційно: британський королівський палац оголосив дату коронації Чарльза III і КаміллиВідео

10:33

Як дізнатися, хто твій янгол-охоронець: ім'я, вік, стать і характер небесного захисника

09:53

Солдату Капець прийшов кінець: ЗСУ ліквідували окупанта з кумедним прізвищемВідео

09:52

"Побажала здохнути": у РФ заарештували жінку, яка залишила записку на могилі батьків Путіна

09:33

"Нова ера ППО в Україні": ЗСУ вже отримали німецьку IRIS-T та американські HIMARS - РезніковВідео

09:26

"Так!": Міла Куніс розповіла, як зраділа її дочка, дізнавшись про своє українське корінняВідео

09:26

Лукашенко відкрито перекинув до РФ білоруські танки на допомогу російським окупантам - Генштаб ЗСУВідео

09:08

Болячки обходять стороною: 4 імені жінок з сильним здоров'ям

09:07

Путін крок за кроком здає свої позиції альфасамцяПогляд

08:59

Командир підводного човна, який наказав бомбити Україну, одружений на українці, батьки живуть в Ялті

Реклама
08:45

Маск спілкувався з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України - ЗМІВідео

08:36

Гороскоп на сьогодні 12 жовтня 2022: Левам - зрада, Скорпіонам - помилка, Рибам - прибутокВідео

08:22

Втратила чоловіка, а тепер загинула сама: історія лікаря Охматдиту, яку вбила російська ракетаФото

08:11

Підспівувала і танцювала: Алла Пугачова разом з Ренатою Литвиновою "запалила" на концерті ЗемфіриВідео

08:08

Українці можуть менше платити за газ: у Нафтогазі озвучили спосібВідео

07:19

ЗСУ знищили склад боєприпасів, пункт управління та вузол зв'язку окупантів на Півдні

07:01

Гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Тельці зловлять удачу за хвіст, а Левам краще тримати рот на замкуВідео

06:57

Погані новини для Кримського мостуПогляд

06:46

Путін відчайдушно шукає вихід з війни - Арестович

05:40

У Путіна готують таємне опитування в Росії щодо повернення Криму Україні – політтехнологВідео

05:10

Що вам сподобалось найбільше: тест по картинці визначить, чого вам катастрофічно не вистачає у житті

04:04

"Хто наступний?": Волочкова попустувала на дивані з трьома мужиками

03:27

"Дизайнер одягу без одягу": оголена Надія Мейхер розповіла про жагу і чуттєвість

02:55

Військовий експерт спрогнозував, чи скоро закінчаться у Росії ракетиВідео

02:25

Ракетні удари – нова тактика Путіна після Кримського мосту: експерт сказав, куди битиме РФВідео

01:45

Заморожені лимони творять дива: як отримати максимальну користь від цитрусового фрукта

01:13

А принцеса-то гола: Белла Хадід відсвяткувала День народження в прозорій сукні і з короною

00:51

Прикмети на 12 жовтня: які 4 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути щасливимВідео

00:47

"Путініст" Добронравов відповів, чи повернеться в "Свати"

00:08

Окупантів чекає сюрприз: в Україну прибули ще чотири HIMARSВідео

Реклама
11 жовтня, вівторок
23:51

Російські ракети розбили кафе чоловіка Джамали

23:50

Найсмачніший домашній хліб в духовці: швидкий рецепт за 25 хвилинВідео

23:21

Марк Фейгін. Росіян хвилює виключно одне: скільки ракет залишилосяВідеоблоги

23:19

Путін хоче вбивати українців не тільки ракетами: у Зеленського назвали підлі наміри глави КремляВідео

23:12

Ціни на продукти в Україні б'ють рекорди: що подорожчає до Нового рокуВідео

23:10

У Байдена дали обіцянку по-максимуму прискорити постачання ППО NASAMS УкраїніВідео

22:40

Влаштують тиждень пекла: які міста громитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

22:22

В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про похолоданняВідео

22:06

Рівноцінно отруті: кому категорично не можна їсти гриби

22:00

Росіяни, в дзеркало не хочеться подивитися?Погляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти