Макрон терміново зателефонував Путіну та закликав завершити війну

Макрон поспілкувався з Путіним / Колаж Reuters, УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним закликав закінчити війну проти України мирні переговори, повідомляти пресслужба Єлисейського палацу.

Він також засудив продовження ведення бойових дій російськими військовими і закликав Путіна до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Макрон також підкреслив, що європейські санкції не поширюються на сільськогосподарську продукцію або на товари, необхідні для сільського господарства. Він зазначив, що міжнародні партнери, особливо Росія, несуть спільну відповідальність за те, щоб країни, що піддаються найбільшому ризику, продовжували отримувати необхідне їм продовольство.

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Переговори України та Росії: що пропонують У Кремлі

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатилов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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