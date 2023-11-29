Якщо ми програємо, нам влаштують новий Голодомор - Черник

Успіх України на фронті залежить від кількості та якості зброї, яку можуть надати країни-партнери.

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Військовий експерт розповів чи відбудеться загальна мобілізація в РФ / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Росія може розгорнути новий фронт і оголосити загальну мобілізацію. При цьому, успіх України на фронті залежить від кількості та якості зброї, якою можуть надати партнери. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

У разі, якщо росіяни після виборів оголосять загальну мобілізацію, ситуація на війні стане складнішою для України. На думку експерта, якщо Україна зазнає поразки у війні, то РФ влаштує новий Голодомор в країні.

"Якщо росіяни це зроблять, нам буде важко. Але в нас немає вибору – якщо ми програємо, нам влаштують новий Голодомор", - сказав Черник. відео дня

Черник зазначає, що Україні важливо мати багато F-16, значну кількість авіабомб та далекобійних ракет. Експерт порівняв ситуацію з використанням далекобійних ракет у війні США з режимом Саддама Хусейна, де США застосовували понад 600 далекобійних ракет проти режиму Саддама Хусейна. Ця зброя допоможе Україні полегшити ситуацію на фронті.

"Коли американці свого часу воювали з режимом Саддама Хусейна, за півтора місяці вони застосували понад 600 далекобійних ракет, причому були доби, коли США випускали від 20 до 100 таких ракет. Тоді як Україна має лише два-три підтверджених випадки застосування такої зброї", - пояснив Петро Черник.

За словами експерта, українські сили мають незначну кількість випадків застосування подібної зброї і чим швидше вони отримають такі можливості, тим ефективніше вони зможуть протистояти ворогові.

"Чим швидше ми матимемо таку зброю, тим легше нам буде", - підсумував військовий експерт.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, країна-агресорка Росія, планує набрати 420 тисяч контрактників до кінця поточного року. Мобілізація в російській армії негативно впливає на економіку країни, вважають в Міністерстві оборони Великобританії, посилаючись на свою розвідку. За їхніми словами, до президентських виборів у 2024 році загальна мобілізація ймовірно не відбудеться.

Також відомо, що Росія має потенціал для масової мобілізації, але наразі не проводить її через неспроможність армії одночасно підготувати значну кількість мобілізованих осіб. За даними, щомісяця в РФ мобілізують близько 20 тисяч осіб, яких екіпірують та відправляють на фронт з метою закриття дірок на лінії фронту.

Крім цього, Ігор Яковенко вважає, що російський режим не має змоги здійснити тотальну мобілізацію, про яку так радісно говорять "ура-патріоти". Опозиціонер стверджує, що очевидно, людей будуть залучати на фронт, оскільки Путін планує продовжувати війну і йому необхідно "гарматне м'ясо".

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