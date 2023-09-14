'РФ може мобілізувати до 8 мільйонів росіян': Ягун розкрив, до чого готуватись Україні

Кожного місяця в РФ мобілізовують близько 20 тисяч осіб, яких екіпірують та відправляють на війну, щоб заткнути дірки на фронті, зазначив Ягун.

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Ягун розповів про мобілізацію в Росії / колаж: Главред, фото: Facebook, Міноборони РФ

В інтерв'ю Главреду колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун розповів, чи вдасться Москві мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб, та чого очікувати українцям.

Ягун стверджує, що ще минулого року у лютому було зрозуміло, що у Російської Федерації великий мобілізаційний резерв.

"Фахівці зазначили, що Москва здатна мобілізувати до 8 мільйонів росіян, і це дійсно так. Та питання в тому, чи може Росія підготувати й забезпечити таку кількість людей одягом, взуттям та озброєнням. Також є проблема з управлінням цими угрупованнями та з тим, що взагалі робити з ними, використовувати їх під час проведення "м'ясних штурмів" та відправляти у бій із палками в руках, як робили в Радянському Союзі?", - наголосив колишній заступник голови СБУ.

Він також додав, що Росія може провести масову мобілізацію, але не проводить, тому що армія не здатна одразу підготувати велику кількість мобілізованих. Відомо, що кожного місяця в РФ мобілізовують близько 20 тисяч осіб, яких екіпірують та відправляють на війну, щоб заткнути дірки на фронті.

"Та головне інше: у росіян серйозна кадрова криза - дефіцит молодших командирів та офіцерів. Вони можуть призвати солдатів, але де брати тих, хто буде ними командувати? Якщо озброєння їм може поставити, наприклад, Північна Корея, то дефіцит командирів - проблема іншого рівня", - додає Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як Україні розвалити Росію:

Генерал-майор нагадав, що Росія зіткнулася із проблемою вступу Фінляндії до НАТО і вже почала будувати військову частину на кордоні з фінами.

"Москва отримала понад тисячу кілометрів нового кордону з Північноатлантичним альянсом, який продовжує готуватися до можливої російської агресії. Росії у цій ситуації доводиться реагувати і когось мобілізувати на заміну підготовленим військовим частинам, які знімаються з далеких гарнізонів, у тому числі з фінського кордону, та перекидаються на фронт. До того ж командування ЗС РФ, виконуючи укази Путіна щодо збільшення чисельності збройних сил, намагається збільшити кількість військовослужбовців до 1,5 мільйона осіб", - констатує Ягун.

За словами експерта, мобілізація РФ спрямована на вирішення проблем на українському фронті та закриття прогалин, які виникли внаслідок війни проти України на території самої Російської Федерації.

Нагадаємо, що експерт розкрив, чи вдасться Путін до загальної мобілізації. Яковенко наголосив, що мобілізація в країні-агресорці обов'язково буде, але вона буде носити досить обмежений характер.

У ГУР розповіли, коли нова орда з'явиться на фронті та як розвивається мобілізація в Росії. Країна-агресорка Росія може мобілізувати наприкінці вересня сотні тисяч росіян, повідомив Андрій Юсов.

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