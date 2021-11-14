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Захід жує соплі, а Україна повинна зміцнювати ЗСУ: Кондратюк зробив різку заяву про війну з РФ

14 листопада 2021, 15:26

РФ залишається країною з ядерною зброєю, тому воювати з Москвою ніхто не буде, вважає Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк
Ніхто не може надіти наручники на Росію або Путіна - Кондратюк / Главред

Захід не може застосувати серйозних дій щодо Росії, оскільки у Москви є ядерна зброя. Світ не демонструє принципової поведінки у цій ситуації, а Україна самостійно зробити нічого не може, окрім як працювати над зміцненням своєї армії і протистояти пропаганді. Українцям потрібно пам'ятати, що заради країни гинуть люди. Про це заявив український продюсер Ігор Кондратюк.

У інтерв'ю Телеграф він назвав РФ "гопником" з "ядерною палицею", з яким не можна впоратися пза законом. За його словами, воювати з Росією ніхто не буде, тому що у Москви є ядерна зброя. Тому світ не діє рішуче і багато дозволяє російській державі. Україні у такій ситуації залишається тільки зміцнювати свою армію і протидіяти російській пропаганді.читайте також"Мало мізків": Ігор Кондратюк обрушився на Ані Лорак після її зізнання про життя у Росії

"Як ви одягнете наручники на Росію, на Путіна? Ніяк. Хто воюватиме з РФ? Ніхто. Кому це треба? Адже це ядерна війна, яка може знищити все. Ми, звичайно, трохи здивувалися тим, що світ жує соплі і стільки дозволяє Росії. Але самі глобально вдіяти нічого не можемо. Тільки зміцнювати армію, проводити реформи, не піддаватися російській і проросійській пропаганді. Одна надія, що Захід все ж грає в довгу. Все було б інакше, якби Росія не мала ядерної зброї. Але, на жаль, вона її має. А ми - вже ні...", - зазначив Кондратюк.

Також він підкреслив, що українці повинні пам'ятати про загибель українських військових за свою країну.

"Правда, ці цивілізовані люди не особливо думають про те, що на форпості, стримуючи варварів, гинуть українці, захищаючи в 21 столітті свою територію", - підкреслив Ігор Кондратюк.

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Петиція Кондратюка до президента про заборону гастролей росіян в Україні

У вересні Кондратюк створив петицію на сайті президента з вимогою заборонити всі гастролі російських артистів в Україні. За його словами, виступ росіян в ситуації, коли між державами йде війна, є колаборацією з агресором.

Петиція набрала більше 25 000 голосів. Президент Володимир Зеленський заявив, що вже є списки, до яких вносять тих артистів, які не можуть виступати на території України. При цьому заборонені до показу фільми і програми з людьми з вищевказаних списків.

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