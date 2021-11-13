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Військове зіткнення Заходу з Росією: у Лондоні попередили про небезпечний сценарій

13 листопада 2021, 19:21

У Великобританії бачать посилення кризи у відносинах з Росією.

Росія-Британія
У Британії вважають, що випадковість може призвести до великої війни з Росією / Фото: Reuters

Криза між Лондоном і Москвою наростає, тому країнам західного світу слід остерігатися війни з Росією, яка може виникнути випадковим чином. Слід діяти обережно, щоб не спровокувати ескалації ситуації. Про це заявив глава штабу оборони Великобританії, генерал сер Нік Картер.

Як повідомляє Express, він сказав про те, що наразі криза у відносинах між Заходом і Росією ще більш напружена, ніж у період Холодної війни. Тому ситуація може погіршитися на тлі будь-якої "випадковості". Однак конкуренція між державами тільки посилює тенденцію до кризи.Треба діяти обережно, щоб не допустити погіршення обстановки.читайте такожПовернення Криму Україні і низка поступок: у Британії оголосили про нову ініціативу щодо Росії

"Ми повинні бути обережні, не повинні допустити, щоб войовничий характер деяких наших політиків поставив їх у становище, коли ескалація конфлікту веде до помилок", - додав Картер.

Підкреслюється, що ця заява може бути продиктована міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі.

Відносини Британії та Росії

У червні в Міноборони РФ оголосили про те, що російський корабель відкрив попереджувальний вогонь по курсу руху британського військового корабля HMS Defender, який йшов за 12 кілометрів від окупованого Криму. За словами росіян, бомбардувальник Су-24М завдав декілька попереджувальних ударів.

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Офіційний Лондон цю інформацію не підтвердив. У Британії сказали, що їхній корабель слідував у територіальних водах України і нічого не порушував.

Пізніше в російському Міноборони закликали Британію та США не відправляти свої кораблі в район окупованого Криму, а британський есмінець й зовсім назвали "жирною метою для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".

У МЗС РФ пригрозили "скинути бомби" за курсом корабля, або ж самої цілі у тому випадку, якщо військові кораблі інших держав з'являться біля Криму..

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб підкреслив, що британські кораблі й надалі прямуватимуть українською морською акваторією у тому випадку, якщо з'явиться така необхідність.

viber
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