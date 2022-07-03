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Якщо буде "Мінськ" або "Мюнхен", Путін знову рушить свої війська на Україну – МЗС Британії

3 липня 2022, 16:56

Не можна допустити підписання погано складеної угоди про мир між Росією та Україною, вважає Ліз Трас.

Путін Україна
Путін може перегрупувати свої війська і знову піти в наступ - Трас / Колаж Reuters

Якщо відбудеться підписання погано складеної угоди про мир між Україною та Росією, Москві вдасться провести перегрупування своїх сил і перейти до нового наступу. Європа не може собі дозволити ще одні Мінські або Мюнхенські угоди. Треба досягти явної перемоги Києва, яка відновить безпеку української держави. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз трас.

У інтерв'ю Journal du Dimanche вона сказала про те, що нового "Мінська" бути не повинно. Погана угода призведе до нової військової атаки Росії проти України.

читайте такожПутін має намір захопити більшу частину України: США бачать важкий конфлікт найвірогіднішим сценарієм"Ми всі знаємо, що погано складена мирна угода дозволить Путіну перегрупувати свої сили і знову перейти в наступ. Тому ми не можемо дозволити собі ще одну Мінську угоду", - сказала вона у відповідь на питання про те, чи може бути новий договір, схожий на Мюнхенську угоду.

Також Ліз Трас підкреслила, що Україна повинна здобути явну перемогу, яка відновить безпеку держави.

До речі, Мюнхенська змова, або ж Мюнхенська угода 1938 року, дозволила нацистській Німеччині при схваленні Франції, Британії та підтримці Італії забрати собі Судетську область – частину Чехословаччини. Передбачалося, що це зупинити Гітлера. Однак такий крок не запобіг Другій світовій війні.

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Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Захід затримує постачання потрібної для контрнаступу ЗСУ зброї через те, що озброєнь не вистачає на складах. Вони поповнюються. Після того як дефіцит буде заповнено, техніка відправиться в Україну протягом одного або декількох місяців.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен припускає ризик небезпеки переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. За його словами, Путіну потрібен такий сценарій, щоб не допустити зближення Києва з ЄС і післявоєнного відновлення української держави.

На думку військового експерта Олег Жданов, глава Кремля Володимир Путін має намір шукати посилення для своєї армії на війні проти України. Як вважає полковник ЗСУ, Путін спробує підключити до бойових дій Білорусь і країни ОДКБ. Він вимагатиме від них або військ, або військової техніки для захоплення України.

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Володимир Путін МЗС Великобританії війна Росії та України Ліз Трас
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