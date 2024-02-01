ЄС не підтримав прохання Зеленського: Україна залишиться без додаткової допомоги

Президент України просив про виділення додаткових 5 мільярдів євро на оборонні витрати з Європейського фонду миру.

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ЄС не збільшив суму військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Саміт Європейської ради у Брюсселі 1 лютого не прийняв рішення про надання Україні додаткових 5 мільярдів євро на оборонні витрати на 2024 рік через Європейський фонд миру. Попри те, що у попередніх проєктах рішення обговорювалася можливість такої допомоги, в остаточних висновках саміту ця ініціатива не була врахована.

Згідно з оприлюдненими документами, у висновках саміту взагалі не згадується положення про "прогрес, досягнутий у дискусіях щодо реформи Європейського фонду миру та збільшення його загальної фінансової межі на 5 мільярдів євро".

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті з проханням про надання такої допомоги. Зеленський зазначив, що Євросоюз ще не виконав своїх попередніх обіцянок стосовно постачання артилерійських снарядів до березня 2024 року. Тому він просив про підтримку, наголосивши на необхідності єдності у створенні Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.

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"Це та надійність і довгострокова підтримка, яку ми зараз маємо поставити проти відповідних викликів. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, терміном на 4 роки. Чіткий пріоритет", - підкреслив Зеленський.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, 1 лютого ЄС одноголосно проголосував за пакет допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, зазначивши, що це забезпечить стабільну, довгострокову та передбачувану фінансову підтримку для України.

Також президент Зеленський подякував країнам-членам Європейського Союзу за допомогу. Він наголосив, що це чіткий сигнал про те, що Україна вистоїть, а Європа стоїть разом з нею.

Крім цього, на саміті ЄС повідомили, що Угорщина втратить право вето на виділення фінансової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав домовленість "великим рішенням" та підкреслив одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

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