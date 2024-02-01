УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЄС не підтримав прохання Зеленського: Україна залишиться без додаткової допомоги

Руслана Заклінська
1 лютого 2024, 19:51
Президент України просив про виділення додаткових 5 мільярдів євро на оборонні витрати з Європейського фонду миру.
ЄС не підтримав прохання Зеленського: Україна залишиться без додаткової допомоги
ЄС не збільшив суму військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Саміт Європейської ради у Брюсселі 1 лютого не прийняв рішення про надання Україні додаткових 5 мільярдів євро на оборонні витрати на 2024 рік через Європейський фонд миру. Попри те, що у попередніх проєктах рішення обговорювалася можливість такої допомоги, в остаточних висновках саміту ця ініціатива не була врахована.

Згідно з оприлюдненими документами, у висновках саміту взагалі не згадується положення про "прогрес, досягнутий у дискусіях щодо реформи Європейського фонду миру та збільшення його загальної фінансової межі на 5 мільярдів євро".

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті з проханням про надання такої допомоги. Зеленський зазначив, що Євросоюз ще не виконав своїх попередніх обіцянок стосовно постачання артилерійських снарядів до березня 2024 року. Тому він просив про підтримку, наголосивши на необхідності єдності у створенні Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.

відео дня

"Це та надійність і довгострокова підтримка, яку ми зараз маємо поставити проти відповідних викликів. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, терміном на 4 роки. Чіткий пріоритет", - підкреслив Зеленський.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, 1 лютого ЄС одноголосно проголосував за пакет допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, зазначивши, що це забезпечить стабільну, довгострокову та передбачувану фінансову підтримку для України.

Також президент Зеленський подякував країнам-членам Європейського Союзу за допомогу. Він наголосив, що це чіткий сигнал про те, що Україна вистоїть, а Європа стоїть разом з нею.

Крім цього, на саміті ЄС повідомили, що Угорщина втратить право вето на виділення фінансової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав домовленість "великим рішенням" та підкреслив одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз Володимир Зеленський військова допомога Європейський союз війна Росії та України грошова допомога
Реклама

Головне за день

"Ми можемо знищувати ворога": Залужний назвав три основні цілі на 2024

"Ми можемо знищувати ворога": Залужний назвав три основні цілі на 2024

20:31 Україна
Вітер зі швидкістю 30 м/с: Україну накриває негода після раптового потепління

Вітер зі швидкістю 30 м/с: Україну накриває негода після раптового потепління

19:16 Синоптик
Підуть на допомогу Україні: в ЄС прийняли рішення щодо заморожених активів РФ

Підуть на допомогу Україні: в ЄС прийняли рішення щодо заморожених активів РФ

18:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:15

Не приводить свою бабу: блогер рассказал об условиях Остапчука на корпоративах

20:54

Чоловік бігав із холодильником вулицею, зупинила поліція: що він сказав

20:52

Чому ЗСУ бʼють по Бельбеку: експерт пояснив наміри військових

20:45

"Це - найбільш хибне рішення": військовий зізнався, чому не варто чекати демобілізації

20:35

Дочка Стоцької все більше стає схожою на Кіркорова

Проблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – АйзенбергПроблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – Айзенберг
20:31

"Ми можемо знищувати ворога": Залужний назвав три основні цілі на 2024

20:06

"Сумна і травмована": Дорофєєва у сльозах зважилася на відвертість

20:03

"Режим захитався": 91% росіян більше не відчувають гордості за Путіна

20:02

Український артист заявив, що музиканти повинні звільнятися від служби в ЗСУ

Реклама
19:51

ЄС не підтримав прохання Зеленського: Україна залишиться без додаткової допомоги

19:35

Відкупитися від ЗСУ зможуть не всі: у Раді пояснили модель "броні" від арміїВідео

19:16

Вітер зі швидкістю 30 м/с: Україну накриває негода після раптового потепління

19:12

99% про це не знають: для чого насправді хитрі господині вдягають пакет на віникВідео

19:10

Наступним рекордним місяцем за нальотами Shahed-131/136 може стати травеньПогляд

19:01

Як зберегти тепло в черевиках: чоловік показав трюк із пачкою від соку

19:00

Флот РФ зменшується: експерт оцінив наслідки знищення катера "Івановєц"

18:43

На тлі новин про 50 мільярдів євро для України Орбан раптом завив "про перемогу"

18:23

Підуть на допомогу Україні: в ЄС прийняли рішення щодо заморожених активів РФ

18:20

"Вріжуть" 4 потужні шторми: календар магнітних бур на лютий

18:19

Скільки треба обійматися: лікар розповів, як обійми впливають на самопочуття

Реклама
18:00

У лютому можна залишитися без штанів: астролог назвав найнебезпечніші дніВідео

17:55

Як розпізнати зіпсований йогурт: 4 ознаки, що продукт непридатний до вживання

17:36

1+1 Україна покаже авантюрну мелодраму "Ніхто не ідеальний" з Артуром Логаєм у головній ролі

17:31

Чому котам не можна солодке: 5 серйозних проблем, до яких це може призвести

17:29

"Залужного звільняють?": що відомо про чутки та чи є кандидати на Головнокомандувача

17:23

Гороскоп на лютий 2024: що принесе Близнюкам останній місяць зимиВідео

17:08

Націлилися на 3 великі міста: росіяни почали наступ на кількох ділянках фронту

17:08

Росіяни величезним штурмом пішли на Кринки: ЗСУ тримають плацдарм надвисокою ціною - Хлань

17:00

"Врешті-решт, це було важко": Білозір назвала причину розлучення з Недзельським

16:59

Китай попередив про погіршення відносин з Україною: у Reuters назвали загрози

16:52

"Буде багато правок": у Раді сказали, коли ухвалять законопроект про мобілізацію

16:45

Без окропу та мікрохвильовки: як за 10 хвилин розморозити м'ясо

16:32

Лише люди з найвищим IQ зможуть знайти моркву: оптична ілюзія для найуважніших

16:25

Угорщина не зможе накласти вето у виділенні фінансової допомоги Україні: деталі

16:22

Від 3 до 12 років за виїзд за кордон: нардепи пропонують жорстке покарання для ухилянтів

16:19

Гороскоп на лютий 2024: Раки почнуть заробляти великі грошіВідео

16:16

"Нарешті я вдома": звільнений з полону чоловік написав дуже зворушливий віршФото

16:02

Він встиг дати синові ім'я: військові на Волині зустріли з пологового будинку дружину загиблого побратима

15:46

Як насправді Арестович втік з України: у ГУР відреагували на інформацію ЗМІ

15:45

Втратите щастя і достаток: що не можна виносити з дому 2 лютого

Реклама
15:25

Армія України успішно знищила на Херсонщині пункти ворога

15:19

Там військова база РФ: союзник Москви "закрив" в'їзд до країни для "ордероносця" Путіна

15:09

50 мільярдів для України: Зеленський відреагував на рішення ЄС і розкрив деталі

15:07

Налетять дощ зі снігом і сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди

15:04

У Росії визнали втрату катера "Івановець": стала відома доля екіпажу

14:58

Перші групи почали навчання на безкоштовних курсах Scratch для дітей від Favbet Foundation та Code Club

14:53

Гороскоп на лютий 2024 року для Тельців: конфлікт із босом, перевірка та романВідео

14:44

Дружина боксера Усика показала новонароджену доньку і розкрила подробиці пологівВідео

14:41

Як економити електроенергію у квартирі та будинку: поради, які багато хто забуває

14:39

"Боєприпасів вистачить на місяць": офіцер попередив про втрату звільнених міст

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти