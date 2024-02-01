Угорщина не зможе накласти вето у виділенні фінансової допомоги Україні: деталі

Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували.

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Угорщина не матиме права вето / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

На саміті ЄС повідомили, що Угорщина більше не матиме права на вето щодо виділення фінансової допомоги Україні.

У своєму Twitter-акаунті кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що у разі потреби через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію надати пропозиції щодо фінансової допомоги Україні для перегляду. Водночас без угорського вето.

Кулеба розповів про рішення ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували, передає "Європейська правда".

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Про це він заявив невдовзі після оголошення про домовленість лідерів ЄС. Кулеба назвав домовленість "великим рішенням", яке підкреслило лідерство Європи.

Кулеба відзначив як важливий позитивний момент те, що це одностайне рішення усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

"Друге: не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на Єврораді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 млрд. Тобто, ми маємо багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето зникла - її не буде", - заявив Дмитро Кулеба.

Лідери ЄС посилили тиск на Угорщину

Перед початком саміту лідери ЄС посилили тиск на Угорщину, щоб вона зняла блокування, сказавши прем’єр-міністру Віктору Орбану вибрати сторону в тому, що дехто вважав екзистенційним викликом, спричиненим війною Росії в Україні, найбільшим конфліктом у Європі після Другої світової війни, передає Reuters.

"У нас є угода. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки в 50 мільярдів євро для України в рамках бюджету ЄС", - зазначив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Угода була досягнута після тижнів суперечок з Орбаном, який наклав вето на пакет допомоги в грудні минулого року. З боку Угорщини угоду не прокоментували.

Нагадаємо, що ЄС повністю схвалив надання 50 млрд євро для України. 1 лютого 2024 року, Європейський союз у кількості 27 країн одноголосно проголосував щодо пакету допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення ЄС і розкрив деталі. За його словами, прийняття країнами ЄС пакету допомоги на 50 мільярдів євро це потужний сигнал для всього світу.

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