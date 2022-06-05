ЄС може відмовитися від російського газу: вже розроблений план - єврокомісар

ЄС може відмовитися від російського газу / Reuters, Wikipedia

Євросоюз розглядає варіанти, чим можна замінити російський газ. Найближчим часом ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики. Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє Europe 1/CNews.

"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект", - сказав він.

Минулого року близько 45% імпорту природного газу в ЄС припадало на РФ. Таким чином, Європа хоче підготуватися до можливого призупинення поставок палива.

Щорічно ЄС імпортує з РФ 155 млрд кубометрів газу.

"Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 млрд на існуючих трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що представляють собою 25 млрд кубометрів", - сказав Бретон.

Також Європа розглядає варіант перезапуску вугільних електростанцій.

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Газовий шантаж

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін доручив надалі брати оплату за постачання газу до Європи лише в рублях. За його словами, нібито розрахунки в доларах, євро та інших валютах втратили всякий сенс через санкції.

Велика сімка відкинула вимоги Росії по оплаті газу в рублях. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав, що це порушення контрактних зобов'язань. Платити за газ в рублях європейці російській державі не зобов'язані.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія може перекрити постачання газу до країн ЄС, якщо Захід не буде платити в рублях.

31 березня Путін підписав відповідний указ, мовляв, перекладає оплату за газ для "недружніх країн" в рубль. Німеччина і Франція різко виступили проти.

Пізніше уряди Німеччини та Італії нібито повідомили компаніям-імпортерам газу, що вони можуть відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу.

1 травня РФ висунула ультиматум країнам Європи, який передбачає відмову Газпрому постачати їм газ у тому випадку, якщо вони не будуть платити за паливо в рублях. Термін російської умови закінчується 21 травня.

Росія вже припинила постачання газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що представники Євросоюзу не планують вводити газове ембарго проти Росії.

"Газове ембарго не буде темою наступного санкційного пакету", - сказав він журналістам у Брюсселі у вівторок.

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