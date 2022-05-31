Євросоюз не вводитиме газове ембарго проти Росії - канцлер Австрії

В ЄС не будуть вводити газове ембарго РФ / Reuters

Представники Євросоюзу не планують введення газового ембарго проти Росії, заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

"Газове ембарго не буде темою наступного санкційного пакету", - сказав він журналістам у Брюсселі у вівторок.

Раніше глави держав і урядів країн ЄС погодили ембарго на дві третини нафти, що поставляється з РФ. Як повідомив глава Євроради Шарль Мішель, узгоджений шостий пакет санкцій, як і очікувалося, включає в себе відключення Ощадбанку від SWIFT.

Крім того, передбачена заборона на мовлення ще трьох державних російських каналів. Як зазначив Мішель, будуть введені нові санкції і проти фізосіб.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.

Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

"Нам потрібно припинити це фінансування ... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.

За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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