Євросоюз не вводитиме газове ембарго проти Росії - канцлер Австрії

Газове ембарго не буде темою наступного санкційного пакету проти РФ.
Представники Євросоюзу не планують введення газового ембарго проти Росії, заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.
"Газове ембарго не буде темою наступного санкційного пакету", - сказав він журналістам у Брюсселі у вівторок.
Раніше глави держав і урядів країн ЄС погодили ембарго на дві третини нафти, що поставляється з РФ. Як повідомив глава Євроради Шарль Мішель, узгоджений шостий пакет санкцій, як і очікувалося, включає в себе відключення Ощадбанку від SWIFT.
Крім того, передбачена заборона на мовлення ще трьох державних російських каналів. Як зазначив Мішель, будуть введені нові санкції і проти фізосіб.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.
Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.
Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.
"Нам потрібно припинити це фінансування ... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.
За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.
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