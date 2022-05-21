Росія припинила постачати газ до Фінляндії

Країна раніше відмовилася платити Росії за газ в рублях.
РФ зупинила поставки газу у Фінляндію. Експорт газу російський "Газпром" припинив у суботу, 21 травня.
Про це повідомив фінський оператор газової системи Gasgrid Finland, пише Reuters. Як зазначили у Фінляндії, припинено постачання газу через пункт входу Іматра – саме цей пункт є точкою входу російського газу в країну.
У п’ятницю, 20 травня, фінський державний оптовий постачальник газу Gasum повідомляв, що про зупинку постачання в ніч на суботу "Газпром" попередив раніше. Після цього вже в суботу Gasum підтвердив, що поставки зупинилися.
Тепер упродовж літнього сезону Gasum надаватиме клієнтам газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector.
Більшість газу, який використовувався у Фінляндії, надходив саме з Росії. Проте на газ припадало тільки близько 5% річного споживання енергії у цій країні
Раніше Росія вимагала в інших держав платити за постачання газу в рублях, проте Фінляндія відмовилася це робити. З такої ж причини РФ уже відключила газ Болгарії та Польщі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряди Німеччини та Італії нібито повідомили компаніям-імпортерам газу, що вони можуть відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу. Це необхідно для того, щоби не порушувати санкції проти Росії, запроваджені через війну в Україні.
Також раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Москві "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського Газпрому підземні сховища в Зальцбурзі.
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