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ЄС боляче вдарить санкціями по коханці Путіна Кабаєвій - Bloomberg

5 травня 2022, 22:55

Згідно з проектом документа, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

Кабаєва, санкції
Кабаєва / Фото twitter.com/alburov

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, колишньої російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна.

Як повідомляє Bloomberg, Кабаєва очолює компанію, яка володіє частками майже у всіх основних медіа Росії.

Як зазначає видання, в його розпорядженні опинився проект санкцій проти Росії, який повинен бути затверджений найближчими днями.

У документі, стверджує газета, присутня National Media Group - холдингова компанія, що володіє частками майже у всіх основних російських медіа, що поширюють державну пропаганду. Очолює її Аліна Кабаєва.

Згідно з проектом документа, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

Як уточнило видання, список санкцій проти Росії повинен бути затверджений урядами європейських країн і текст рішення може ще змінитися.

Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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санкції Володимир Путін Аліна Кабаєва
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