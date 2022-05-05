ЄС боляче вдарить санкціями по коханці Путіна Кабаєвій - Bloomberg

Згідно з проектом документа, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".
Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, колишньої російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна.
Як повідомляє Bloomberg, Кабаєва очолює компанію, яка володіє частками майже у всіх основних медіа Росії.
Як зазначає видання, в його розпорядженні опинився проект санкцій проти Росії, який повинен бути затверджений найближчими днями.
У документі, стверджує газета, присутня National Media Group - холдингова компанія, що володіє частками майже у всіх основних російських медіа, що поширюють державну пропаганду. Очолює її Аліна Кабаєва.
Згідно з проектом документа, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".
Як уточнило видання, список санкцій проти Росії повинен бути затверджений урядами європейських країн і текст рішення може ще змінитися.
Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна
Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.
Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.
Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.
Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.
Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.
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