Коханка Путіна Кабаєва знову вагітна: у Росії шокували деталями

Путін і Кабаєва / соцмережі

Олімпійська чемпіонка з гімнастики Аліна Кабаєва, підозрювана в любовних зв'язках з кривавими диктатором Росії Володимиром Путіним, може бути знову вагітна. Така інформація виходить від політичного експерта Валерія Солов'я, який давно популярний в мережі завдяки різним інсайдам нібито з Кремля.

Новина про ймовірне "цікаве становище" коханки Путіна він повідомив у Telegram-каналі "GeneralSVR(reserv)" у вівторок, 3 травня.

Своїх джерел Соловей не розкриває, проте стверджує, що подібна інформація має всі шанси бути правдивою. На це нібито і натякає пригнічений і злегка відчужений стан Путіна під час публічних появ 2 травня.

Також він натякнув, що в разі, якщо вагітність - правда, то батьком дитини навряд чи виявиться російський лідер.

"Ми вже повідомляли про те, що вчора президент Росії Володимир Путін, за словами очевидців, виглядав пригніченим і дещо відчуженим. Це цілком зрозуміло, вчора Путін дізнався, що його багаторічна співмешканка і мати Його дітей Аліна Кабаєва черговий, а вірніше, мабуть, позачергової раз вагітна. Тут би президенту жити та радіти, ан ні...", - пишуть автори каналу.

Причину "пригніченості" вони бачать в тому, що, очевидно, Кабаєва вагітна не від Путіна.

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Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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