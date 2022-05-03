УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Коханка Путіна Кабаєва знову вагітна: у Росії шокували деталями

3 травня 2022, 19:00

Повідомляють, що Аліна Кабаєва вагітна не від Путіна.

Путін і Кабаєва
Путін і Кабаєва / соцмережі

Олімпійська чемпіонка з гімнастики Аліна Кабаєва, підозрювана в любовних зв'язках з кривавими диктатором Росії Володимиром Путіним, може бути знову вагітна. Така інформація виходить від політичного експерта Валерія Солов'я, який давно популярний в мережі завдяки різним інсайдам нібито з Кремля.

Новина про ймовірне "цікаве становище" коханки Путіна він повідомив у Telegram-каналі "GeneralSVR(reserv)" у вівторок, 3 травня.

Своїх джерел Соловей не розкриває, проте стверджує, що подібна інформація має всі шанси бути правдивою. На це нібито і натякає пригнічений і злегка відчужений стан Путіна під час публічних появ 2 травня.

Також він натякнув, що в разі, якщо вагітність - правда, то батьком дитини навряд чи виявиться російський лідер.

"Ми вже повідомляли про те, що вчора президент Росії Володимир Путін, за словами очевидців, виглядав пригніченим і дещо відчуженим. Це цілком зрозуміло, вчора Путін дізнався, що його багаторічна співмешканка і мати Його дітей Аліна Кабаєва черговий, а вірніше, мабуть, позачергової раз вагітна. Тут би президенту жити та радіти, ан ні...", - пишуть автори каналу.

Причину "пригніченості" вони бачать в тому, що, очевидно, Кабаєва вагітна не від Путіна.

читайте такожАдольф і Єва: чому Обручка у коханки Путіна Кабаєвої-хороший знак для України

Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

Читайте також:

viber
Володимир Путін Аліна Кабаєва
Реклама
Популярне
Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на КіркоровіПоглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові Великий куш, хороші новини та новий будинок - гороскоп на травень 2022 для РибВеликий куш, хороші новини та новий будинок - гороскоп на травень 2022 для Риб Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням"Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням" Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травняЗамість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травня Тихий переворот у Росії: що вказує на те, що Путіна виводять з гриТихий переворот у Росії: що вказує на те, що Путіна виводять з гри
Підтримайте Главред

Останні новини

19:24

Допомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуни

19:24

Чим закінчиться війна в Україні та що чекає на Путіна і Росію – чат із Володимиром В’ятровичем

19:14

Українська телеведуча оголосила жалобу - вона втратила брата-героя на фронтіВідео

19:03

Захід допоміг ЗСУ - на війні в Україні будуть зміни протягом двох тижнів - ГайдайВідео

19:00

"Неприємно буде читати погане про тата": Логунова розповіла, як розлучається зі Ступкою

Реклама
19:00

Коханка Путіна Кабаєва знову вагітна: у Росії шокували деталямиВідео

18:35

Українські архітектори створять комплексний довідник післявоєнної відбудови міст

18:25

Путін почав війну на знищення, але не України, а РосіїПогляд

18:17

Ведучий Модного вироку засудив імперіалістичні погляди Кремля та війну в Україні

18:11

Спека повертається: синоптики розповіли, де в Україні різко потеплішаєВідео

17:49

Данілов заявив – що Угорщина знала про плани РФ щодо України - Будапешт відповів різким звинуваченнямВідео

17:27

Прикмети на 4 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:05

ЗСУ знищили на Півдні пункт управління російським військом і 3 склади з боєприпасамиВідео

16:54

"З нами поводилися гірше, ніж з собакою": автор фрази про російський корабель шокував про полон в РФВідео

16:49

День везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіаку

16:47

Путін не може дозволити собі не перемогти в Україні: чому ядерний удар можливий і саме по КиєвуПогляд

16:44

"До мрії ще далеко": дружина Холостяка Квіткова похвалилася фігурою

16:21

В Україні заборонили партії, що підтримують Росію: "за" проголосували і нардепи, обрані від ОПЗЖВідео

16:20

Розстріляні, побиті, заморені голодом: експертиза встановила точні причини смерті ірпінцівВідео

16:11

Найпростіший і дуже смачний пиріг з беконом: готується блискавично і на смак неповторнийВідео

Реклама
16:08

Як поліпшити освітлення в будинку без електрика: лайфхаки

16:02

"Дохлих генералів буде більше": Касьянов сказав, чому для РФ її військова верхівка – гарматне м’ясо

15:41

В Україні рекордно подорожчав бензин: експерт пояснив, на скільки затягнеться дефіцит

15:14

Скандал між Поляковою і Білозір не вщухає: свої "5 копійок" вставила продюсер Мозгова

15:06

У Харкові майже 500 квартир знову з газопостачанням – Тимошенко

14:56

"Кожного разу не можу стримати сліз": Осадча розповіла шокуючу історію порятунку жінки з МаріуполяВідео

14:46

Сабуров поплатився за жарти про мертвих українок: після "стусана" в Ізраїлі його відшили в рідному Казахстані

14:35

Російські окупанти почали штурм Азовсталі в Маріуполі: подробиціВідео

14:22

"Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко

14:10

Російсько-українська війна – що далі: чому ніякого військового розгрому України не передбачаєтьсяПогляд

14:00

"Я думаю, вони погодилися": Арестович назвав 3 області, захопивши які, Путін оголосить про перемогу

13:36

"Батьки везли тіло і підірвалися на міні": історія жительки знищеного села Кухарі

13:28

Коли закінчиться війна в Україні: у Путіна продовжили терміни "спецоперації" - розвідка

13:25

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

13:21

"Складав іспити онлайн у підвалі": сусідка розповіла про підлітка, який загинув в Одесі через ракетуФотоВідео

13:17

У межах благодійних футбольних матчів Match for peace #StopWarInUkraine в квітні для України зібрали понад 22 000 000 грн

13:00

Гороскоп на завтра, 4 травня 2022: Ракам - везіння, Левам - сімейні проблеми, Рибам - подарунки

12:50

Коридор затемнень 2022: астролог передбачила дату перемоги України над РФ під оплески всього світу

12:45

"Ялинка - дерево, в дереві мізків немає": В'ячеслав Узєлков "розніс" українку Йолку за виступи в РФ

12:36

"РФ збирається закінчити війну до 9 травня": Орбан розповів Папі Римському про плани КремляВідео

Реклама
12:34

"Чорнобаївка-чорне пекло ворогів": ЗСУ записали пісню і кліп про ЧорнобаївкуВідео

12:07

Отримувала від ФСБ гроші на створення "ЗНР": у Мелітополь з Москви повернулася втікачка-сепаратисткаВідео

12:00

ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі: знищено багато техніки ворогаВідео

11:41

Ракета вбила, коли біг попередити літніх людей: батько розповів про загибель 14-річного сина в ОдесіВідео

11:41

Три виходи Росії з війни з Україною: скільки триватиме агонія путінського режимуПогляд

11:33

День вишиванки 2022: дата, історія свята, привітання та картинки

11:29

Як з підручника Кремля: РФ планує в травні анексувати три області України - посол США в ОБСЄВідео

11:16

РФ не зможе втягнути "ПМР" у війну, вона промахнулася з "проросійськістю регіону" – The GuardianВідео

10:48

Данілов розповів, як казкар Лукашенко "провернув спецоперацію" в Україні

10:42

Путін хворий на голову і одержимий: ексагент КДБ назвав ще один діагноз кремлівського диктатораВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти