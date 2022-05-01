УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Кабаєва народила Путіну двох синів: ЗМІ розкрили подробиці і вік дітей диктатора

1 травня 2022, 17:54

Перші пологи Кабаєвої проходили в клініці швейцарського кантону Тічіно в місті Лугано в режимі найсуворішої секретності.

Путін, Кабаєва
Путін і Кабаєва / Reuters, kabaeva-alina.ru

Олімпійська чемпіонка з гімнастки і ексдепутат Держдуми Росії Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна, нібито народила від нього двох синів.

Як пише швейцарська газета Sonntags Zeitung, перший хлопчик (за іншими даними, двійня) народився в 2015 році, другий - через чотири роки, в 2019-му.

Газета посилається на знайомого жінки-лікаря з Росії, яка вже більше 30 років проживає і працює в Швейцарії, і, як стверджується, обидва рази приймала пологи.

Ця жінка, як пише газета, нібито знайома з Путіним з юнацтва і має з ним довірчі відносини. Лікар працювала в швейцарській клініці SantAnna, на сайті якої розміщується реклама пологових послуг, зокрема для російських клієнтів.

"Перші пологи Кабаєвої проходили в клініці швейцарського кантону Тічино в місті Лугано в режимі найсуворішої секретності. Другі - вже в Росії, таким було рішення Путіна. Гінеколог спеціально їздила в Москву, щоб допомогти з'явитися на світ молодшому синові російського диктатора", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Видання зазначає, що чутки про те, ніби Путін був присутній на пологах, неправдиві.

Стверджується, що під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала в Лугано, ховаючись від громадськості. Вона проживала або на віллі лікаря в елітній комуні Колліна д'оро, або в готелі Principe Leopoldo.

Джерело видання описало Кабаєву як "приємну і прямолінійну". За його інформацією, на прийоми до лікаря вона ходила без охоронців. Іноді її супроводжували родичі - мати і сестра.

38-річній гімнастці Аліні Кабаєвій часто приписують стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

З 2001 року Кабаєва була членом путінської партії Єдина Росія, а в 2007 році стала депутатом російської Держдуми.

У 2014 році Кабаєву призначили гендиректором Національної медіа групи — однієї з найбільших пропагандистських медіа-компаній Росії. За даними ЗМІ, її річна зарплата становила майже 10 мільйонів євро.

Особисте життя Путіна тримають за сімома замками, офіційно в РФ не коментують його стосунки з Кабаєвою і не підтверджують інформацію про спільних дітей.

читайте такожПутін переховав свою коханку: Кабаєва зникла зі Швейцарії

Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

Читайте також:

viber
Володимир Путін Аліна Кабаєва
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустрічГороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустріч "Всіх вбивати - дітей і жінок": окупанти планують "витравити" всю Україну"Всіх вбивати - дітей і жінок": окупанти планують "витравити" всю Україну Хороші новини з Батьківщини й повернення додому - гороскоп на травень 2022 року для КозерогівХороші новини з Батьківщини й повернення додому - гороскоп на травень 2022 року для Козерогів Чому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експертаЧому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експерта Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травняЗамість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травня
Підтримайте Главред

Останні новини

18:42

Нацгвардія на Київщині в жорстоких боях захопили серйозні трофеї у окупантів: свіжі фото

17:54

Кабаєва народила Путіну двох синів: ЗМІ розкрили подробиці і вік дітей диктатораВідео

17:54

Почалася евакуація цивільних з Азовсталі: Зеленський розкрив подробиціВідео

17:33

Хвороба Путіна стрімко прогресує, необхідна операція: ЗМІ назвали ім'я наступникаВідео

17:26

Українцям набридло жити у країні переможенихПогляд

Реклама
17:24

Путін шантажує Європу: Газпром погрожує вже з 21 травня зарубати постачання газу до ЄвропиВідео

17:22

Привезли Джолі, щоб відволікти світ від "Азовсталі": в РФ Захарова видала божевільну ідею

17:20

Відома українська співачка показала, що залишилося від її квартири після ракетного удару по КиєвуВідео

16:54

"Це війна": під Білгородом гримлять вибухи, в небі засікли вертольотиВідео

16:26

Під Харковом поранено начальника Генштабу Збройних сил Росії Герасимова - журналістВідео

16:23

Найсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецептВідео

16:18

Ретроградний Меркурій 10 травня - 3 червня: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

16:09

Якщо РФ спробує кинути десант до Придністров'я, ЗСУ збиватимуть їхні літаки - Одеська ОВАВідео

15:58

Рашистів відправили в пекло: на Луганщині нацгвардійці знищили екіпаж танка РФВідео

15:31

Російська армія програла свою "Курську дугу" УкраїніПогляд

15:29

Вантаж 200 для Забайкалля: ЗСУ знищили командира роти глибинної розвідки РФ

15:18

"Я готова на ці жертви": Полякова згодна співати українською і підтримала заборону російської музики

15:12

Німецька зброя для Києва не викличе Третю світову, адже та вже почалася - посол України у ФРНВідео

15:10

День сім'ї 2022: дата свята, сердечні привітання і картинки

14:45

Потап заступився за Джолі перед знахабнілою Канделакі

Реклама
14:12

Анджеліна Джолі сама побажала приїхати в Україну: в ООН "відхрестилися" від візиту актриси

13:48

Два місяці були в окупації: жителі села на Харківщині зі сльозами зустрічали захисників УкраїниВідео

13:39

"Не ганьбіться": російський глянець написав про Джолі, "забувши", як називається УкраїнаВідео

13:38

Війська РФ намагалися штурмувати позиції на Донбасі: бійці ЗСУ завдали по окупантах удару у відповідьВідео

13:31

"Більшість - безрукі і безногі": журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів

13:18

Бункерного тирана обвели навколо пальцяПогляд

13:00

Гороскоп на завтра, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустріч

12:42

ПТРК Корсар у справі: на Харківщині нацгвардійці знищили БМП з окупантами та підбили танкВідео

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

12:23

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі

12:14

Трагедія стане спусковим гачком небезпечних подій: як відіб'ється на Україні коридор затемнень 2022Відео

12:00

Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

11:42

Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"Відео

11:24

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

11:21

Три сценарії війни: чого чекати УкраїніПогляд

11:15

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

11:12

Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворогаВідео

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

Реклама
10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти