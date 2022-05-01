Кабаєва народила Путіну двох синів: ЗМІ розкрили подробиці і вік дітей диктатора

Путін і Кабаєва / Reuters, kabaeva-alina.ru

Олімпійська чемпіонка з гімнастки і ексдепутат Держдуми Росії Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна, нібито народила від нього двох синів.

Як пише швейцарська газета Sonntags Zeitung, перший хлопчик (за іншими даними, двійня) народився в 2015 році, другий - через чотири роки, в 2019-му.

Газета посилається на знайомого жінки-лікаря з Росії, яка вже більше 30 років проживає і працює в Швейцарії, і, як стверджується, обидва рази приймала пологи.

Ця жінка, як пише газета, нібито знайома з Путіним з юнацтва і має з ним довірчі відносини. Лікар працювала в швейцарській клініці SantAnna, на сайті якої розміщується реклама пологових послуг, зокрема для російських клієнтів.

"Перші пологи Кабаєвої проходили в клініці швейцарського кантону Тічино в місті Лугано в режимі найсуворішої секретності. Другі - вже в Росії, таким було рішення Путіна. Гінеколог спеціально їздила в Москву, щоб допомогти з'явитися на світ молодшому синові російського диктатора", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Видання зазначає, що чутки про те, ніби Путін був присутній на пологах, неправдиві.

Стверджується, що під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала в Лугано, ховаючись від громадськості. Вона проживала або на віллі лікаря в елітній комуні Колліна д'оро, або в готелі Principe Leopoldo.

Джерело видання описало Кабаєву як "приємну і прямолінійну". За його інформацією, на прийоми до лікаря вона ходила без охоронців. Іноді її супроводжували родичі - мати і сестра.

38-річній гімнастці Аліні Кабаєвій часто приписують стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

З 2001 року Кабаєва була членом путінської партії Єдина Росія, а в 2007 році стала депутатом російської Держдуми.

У 2014 році Кабаєву призначили гендиректором Національної медіа групи — однієї з найбільших пропагандистських медіа-компаній Росії. За даними ЗМІ, її річна зарплата становила майже 10 мільйонів євро.

Особисте життя Путіна тримають за сімома замками, офіційно в РФ не коментують його стосунки з Кабаєвою і не підтверджують інформацію про спільних дітей.

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Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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