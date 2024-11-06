Трамп перемагає на виборах: у CNN дізналися, що робитимуть у Гарріс

Що дізналися в CNN про позицію Гарріс:
- Гарріс виступить лише 7 листопада
- Демократи чекають на підрахунок голосів з усієї країни
Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс не буде виступати зі зверненням до прихильників з нагоди завершення голосування і звернеться до них лише 7 листопада. Демократи очікують остаточного підрахунку голосів, які надходитимуть з усієї країни.
Як повідомляє CNN, Гарріс поки що не робитиме заяв, оскільки демократи очікують завершення підрахунку голосів.
"У нас усе ще є голоси, які потрібно підрахувати. У нас усе ще є штати, які ще не були названі", - зазначив демократ Седрік Річ*онд.
Також він додав, що Демократична партія має намір продовжувати свою боротьбу, "щоб переконатися, що кожен голос буде врахований і почутий".
Як обирають президента США
Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.
Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.
Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.
Трамп перемагає на виборах у США - головні новини:
Як раніше повідомляв Главред, кандидат-республіканець Дональд Трамп перемагає на виборах у США, повідомила 6 листопада американська преса. Він набирає 277 голосів вибірників, а для перемоги потрібно 270. Демократ Камала Гарріс набирає 226 голосів.
Трамп уже оголосив себе переможцем президентських перегонів у США. Під час виступу він пообіцяв "вилікувати" американську державу і припинити війни.
Крім того, у США відбулися вибори до Сенату і Палати представників. Республіканці отримали більшість у верхній палаті Конгресу, і, найімовірніше, будуть її контролювати. Над Палатою представників повного контролю не отримали ані республіканці, ані демократи.
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