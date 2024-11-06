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Трамп може дати Україні все необхідне: несподіваний сценарій завершення війни

Олексій Тесля
6 листопада 2024, 12:55
407
Дональд Трамп може підштовхнути Україну до поступок, або дати все необхідне, не виключають експерти.
Трамп, прапори США та України
Експерти спрогнозували дії Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: flickr

Головне:

  • У чому небезпека перемоги Трампа на виборах
  • Україна може отримати вигоду від обрання нового президента США

У Брюсселі поширена теорія, згідно з якою перемога Дональда Трампа на виборах у США буде своєрідним шоком для ЄС, який допоможе згуртувати дії щодо України зокрема та взяти на себе набагато більший тягар війни, заявив засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн.

"Ніхто не знає, чи справді Трамп би кинув Україну, так би мовити, під автобус. Багато хто каже, що він би сприйняв це як ознаку слабкості Заходу і США і тому не зробив би цього", - каже експерт у сюжеті "Радіо Свобода", передає ТСН.

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Водночас деякі аналітики вважають: Трамп може підірвати військову допомогу Києву від найбільшого донора - США і підштовхнути до територіальних поступок.

"Він вважає, американці втомилися від війни в Україні та підтримки Києва. Схоже, він хоче, щоб війна закінчилася за будь-яку ціну. Не виключено, що Трамп спробує укласти будь-яку угоду з Путіним у Москві через голову українців", - вважає Маркус Цінер, експерт Німецького фонду Маршалла.

Чи зможе Трамп заблокувати допомогу Україні

Зі свого боку військовий експерт Сергій Грабський каже, що Трамп навряд чи зможе повністю заблокувати передачу допомоги Україні.

"Там (у США, - ред.) діє система важелів і противаг. І незважаючи на певну екстравагантність певних діячів американського політичного істеблішменту, система поки що спрацьовує. Тому говорити, що нам час посипати голову попелом і повзти на цвинтар, я б не став. Хоча треба розуміти, що можуть бути певні затримки", - пояснює він.

Однією з причин, чому Трамп має продовжувати надавати військову допомогу Україні, на думку експерта, є те, що головним спонсором республіканської партії США є військово-промисловий комплекс країни.

Водночас співрозмовник скептично ставиться до заяви Трампа про те, що після обрання на посаду президента, він зможе "закінчити війну протягом 24 годин".

"Усі ці висловлювання, що зараз він погодить мир, скаже своєму другові Вові, що давай, припиняй. Росіянам це не потрібно. На сьогодні росіяни почуваються досить упевнено на полі бою. Це хибне уявлення, безумовно. Втім, таке відчуття є. Тому на сьогодні говорити про якісь масштабні зміни в політиці США, коли вже машина запущена, коли вкладено великі кошти - я б не став", - пояснив Грабський.

У чому користь для України від перемоги Трампа

Водночас експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв підкреслює, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може виявитися корисною для України, хоча й ризикованою.

"Я під час усієї кампанії повторював раз по раз - немає в цьому рівнянні для нас "кращого" і "гіршого" варіанта. Є більш ризикові та менш ризикові. Трамп, з усіма його нестабільностями і непередбачуваністю, якраз ризикований - але не виключно в негативному контексті. Він може дійсно непередбачувано дати нам усе необхідне, якщо ми погодимося на переговори. А може й зупинити постачання, якщо раптом забуде, де ми перебуваємо", - каже Краєв.

Хто такий Олександр Краєв

Олександр Краєв – директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма". Директор програми досліджень Трансатлантичного діалогу та взаємин з НАТО Групи стратегічних та безпекових студій. Викладає міжнародну політику в Інституті міжнародних відносин (ІМВ КНУ) та Києво-Могилянській академії (НаУКМА).

Дослідницькі інтереси:

  • зовнішня політика та внутрішньополітичні процеси США;
  • міжнародна політика у Північній Америці;
  • внутрішня та зовнішня політика Великій Британії;
  • проблематика ірландського кордону та конфлікту в Північній Ірландії;
  • міжнародні конфлікти, підходи до пост-конфліктного врегулювання.

Раніше Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення україно-американського стратегічного партнерства.

Як повідомляв Главред, під час виступу перед прихильниками у Флориді Трамп заявив про свою перемогу. За його словами, тепер він став і 45-м, і 47-м президентом Сполучених Штатів і пообіцяв, що його нове президентство стане золотим століттям для всієї Америки.

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