Ердоган знайшов вигоду у війні: успіхи у переговорах використає для передвиборчої кампанії - Reuters

Ердоган використає переговори з Україною та РФ для передвиборчої кампанії / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знайшов вигоду у війні РФ проти України. Він використовує переговори для передвиборчої кампанії. Зокрема, мова йде про дипломатичні успіхи в угоді про відновлення експорту зерна з України. Про це повідомляє Reuters.

Ці дипломатичні перемоги дають "перепочити" Ердогану від економічних проблем в Туреччині. Вони також стануть частиною його передвиборної стратегії у 2023 році. Президент Туреччини готується до того, що ці вибори можуть стати для нього найсерйознішим випробуванням за весь час його правління.

Слід зазначити, що інфляція в Туреччині зросла вже на 79%, а ліра опустилась до рекордних мінімумів, досягнутих під час останньої валютної кризи в грудні. Противники звинувачують Ердогана у зниженні процентних ставок, попри високу інфляцію, а також у звільненні трьох керівників центрбанку з 2019 року. Це призвело до того, що Туреччина має великий дефіцит поточного рахунку і залежить від зовнішнього фінансування для підтримки економіки.

Нагадаємо, раніше Путін намагався вмовити Ердогана побудувати у Росії завод з виготовлення безпілотників "Байрактар". Він запропонував укласти угоду з турецькою компанією Baykar з виробництва ударних ефективних безпілотників. Але спроби так і не увінчалися успіхом.

Крім того, РФ також вивчає можливість підключити Ердогана до мирних перемовин з Україною в якості посередника. Анкара давно наполягала на такій ролі, але Москва не відчувала оптимізму з приводу ідеї. Але після укладення "зернової угоди" позиція Кремля могла змінитися.

До того ж Путін намагався умовити Ердогана допомогти обійти санкції Заходу. Згідно з даними, Москва просить, щоб Анкара допомогла їй відкрити банківські рахунки, і дозволила покупку частки в нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах Туреччини. Путіну це потрібно для приховування російського походження нафти. Втім, стверджує видання, не факт, що турецька держава підуть назустріч Кремлю з даних питань.

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