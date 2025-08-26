Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати

Коли в Україну прийде потепління до +30, розповів Главреду синоптик Іван Семиліт.

Погода в Україні в останні дні серпня різко здивувала. Значне похолодання, дощі та навіть сніг накрили частину України.

Синоптик відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю для Главреду розповів, коли чекати на потепління в Україні та як розпочнеться осінь.

Україну несподівано накрило похолодання. Скільки воно ще може протриматися і коли нам чекати більш-менш теплої погоди?

Зниження температури було спричинене надходженням повітряної маси із полярних широт. Це повітря було сухим з підвищеним вмістом озону, що свідчить про швидке його переміщення, тобто озон не встиг розпастись, тому можна зробити ось такий висновок, що цей потік повітря не встиг прогрітися. Через це на Львівщині і у Чернівцях зафіксували рекорди мінімальної температури, саме для 25 серпня, це +4,3 і +6,5 відповідно.

Вже, наприклад, завтра погоду по території України почнуть визначати поле підвищення атмосферного тиску, тому опадів у більшості областей ми не очікуємо лише на північному сході України залишкові процеси атмосферного фронту, що сьогодні ще рухається на територію України, зумовить місцями невеликий дощ.

Далі утримуватиметься вже такий антициклональний характер погоди, однак вже 30 серпня на крайньому заході країни очікуємо місцями короткочасний дощ, що буде зумовлений новим атмосферним фронтом.

31 серпня, також у західних областях, місцями короткочасний дощ.

Коли нам чекати на потепління і яких температур нам очікувати до кінця серпня?

Загалом у наступні дві доби температура повітря буде вже зростати. Зокрема, завтра на півночі країни у нічні години ми очікуємо в межах +10 - +15, вдень від 23 до 28. У всіх інших областях у нічні години повітря охолоджуватиметься до 7-12, проте вже в денні максимуми сягатимуть +21 - +26 тепла.

У четвер за таким самим розподілом по території України значення температури будуть підійматися на 2 градуси. 29 серпня вночі ми очікуємо +11 - +17 градусів, на північному сході країни +8 - +13 градусів, вдень до +30. У східних, західних та південних областях до +33.

А вже 30 серпня в Україні вночі очікуємо +14 - +20 у південних областях, тобто 30 вересня в Україні вночі +14 - +20, а вдень +27 - +33.

З якої погоди розпочнеться вересень в Україні?

На початку вересня ми очікуємо проходження невеликих атмосферних фронтів, які будуть спричиняти опади, звісно, по території України. І разом з тим, хоч значення температури і будуть такими доволі комфортними в межах там +23 - +27, це є доволі комфортним для початку вересня.

Загалом, якщо дивитись на середньомісячну температуру повітря у вересні, то вона буде в межах +13 - +18 градусів. В Карпатах це +11 - +12 градусів, що є близько до норми.

А щодо опадів, чи чекати на початку вересня дощів?

Так, будуть проходження атмосферних фронтів з короткочасними опадами у західних областях, місцями невеликий короткочасний дощ буде 1-2 вересня. Далі цей атмосферний фронт буде рухатися у північно-східному напрямку, тож він буде просуватись далі по території країни, не зачіпаючи південні області.

Про персону: Іван Семиліт Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру.

