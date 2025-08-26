Ісаак Віджраку захопився "теплою" країною Росією.

Ісаак Віджраку тепер всюди ходить за Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Чому Віджраку роздав компліментів РФ

Де він з'явився з Лорак

Чоловік колись української співачки Ані Лорак, яка зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-терориста РФ, Ісаак Віджраку відсипав компліментів терористичній державі Росія.

Про це сам йога-масажист написав на своїй сторінці в Instagram. З'явившись із Лорак на червоній доріжці музичного фестивалю, іспанець, мабуть, зрадів настільки, що вирішив назвати РФ, яка вбиває мирних мешканців і дітей, - "теплою" країною.

відео дня

Під час короткої фотосесії біля банера фестивалю, один із журналістів звернувся до Віджрака його рідною іспанською мовою. Тонка йога-душа не витримала скріпних почестей і Віджраку написав цілий пост, присвячений країні-терористу.

Ані Лорак з новим чоловіком / фото: instagram.com, Ані Лорак

"У Росії теж говорять іспанською. Не вперше дивуюся, коли чую тут свою мову. Вони завжди продавали нам образ холодної далекої країни. Але реальність, в даному випадку, перевершує вигадку", - розсипався в компліментах чоловік співачки.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

