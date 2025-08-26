Долар та євро рвонули в круте піке: новий курс валют на 27 серпня

В порівнянні з однією валютою гривня зросла на 20 копійок.

Курс валют на середу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс валют 27 серпня

На скільки зміцнилась гривня

В НБУ встановили новий офіційний курс валют на середу, 27 серпня. Відомо, що гривні вдалось зміцнитись. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні у середу буде на рівні 41,40 гривні за долар. Українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Що цікаво, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Курс євро 27 серпня буде на рівні 48,27 гривні за один євро. Гривня зросла на 20 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,45 грн/дол., а євро - 48,28/48,30 грн/євро.

Яким буде курс долара у вересні

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що в перший місяць осені курс долара залишиться відносно стабільним.

За її словами, головні ризики, які впливають на вартість валюти (воєнна ескалація та скорочення зовнішньої допомоги) можуть викликати різкі коливання курсу. Але якщо вони будуть відсутніми, то ситуація залишиться стабільною.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

