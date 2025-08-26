Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Долар та євро рвонули в круте піке: новий курс валют на 27 серпня

Марія Николишин
26 серпня 2025, 16:39
247
В порівнянні з однією валютою гривня зросла на 20 копійок.
Долар та євро рвонули в круте піке: новий курс валют на 27 серпня
Курс валют на середу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют 27 серпня
  • На скільки зміцнилась гривня

В НБУ встановили новий офіційний курс валют на середу, 27 серпня. Відомо, що гривні вдалось зміцнитись. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні у середу буде на рівні 41,40 гривні за долар. Українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

відео дня

Що цікаво, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Курс євро 27 серпня буде на рівні 48,27 гривні за один євро. Гривня зросла на 20 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,45 грн/дол., а євро - 48,28/48,30 грн/євро.

Яким буде курс долара у вересні

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що в перший місяць осені курс долара залишиться відносно стабільним.

За її словами, головні ризики, які впливають на вартість валюти (воєнна ескалація та скорочення зовнішньої допомоги) можуть викликати різкі коливання курсу. Але якщо вони будуть відсутніми, то ситуація залишиться стабільною.

Долар та євро рвонули в круте піке: новий курс валют на 27 серпня
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли закінчиться війна Росії проти України - в МЗС назвали чіткі терміни

Коли закінчиться війна Росії проти України - в МЗС назвали чіткі терміни

18:17Війна
Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати зміни погоди

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати зміни погоди

17:58Синоптик
Росіяни прорвалися в нову область України - що кажуть в ЗСУ

Росіяни прорвалися в нову область України - що кажуть в ЗСУ

17:36Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Останні новини

18:25

Проста добавка перетворює яєчню на ідеальну страву: один секрет змінює все

18:19

Де поставити орхідеї: британські експерти назвали ідеальне місце в квартирі

18:17

Коли закінчиться війна Росії проти України - в МЗС назвали чіткі терміни

17:58

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати зміни погоди

17:53

Що ваш місяць народження розповість про характер - нумерологи пояснили

Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном СтупакомЧого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком
17:52

Соня Євдокименко показала, який зараз вигляд має її брат-утікач

17:47

Чому фісташки не горіхи: ботанічна загадка і кулінарна любов

17:37

Розкрито справжнє ім’я Бога та його значення - правда, яку століттями замовчувалиВідео

17:36

Росіяни прорвалися в нову область України - що кажуть в ЗСУ

Реклама
17:24

Як зберегти огірки свіжими: про дивовижну хитрість знають лише одиниціВідео

17:10

Чи можна стояти на порозі, коли в будинку покійник: священник дав відповідьВідео

16:49

Улюблений овоч українців стрімко дешевшає - ціни впали на 24%

16:39

Долар та євро рвонули в круте піке: новий курс валют на 27 серпня

16:30

"Змусить росіян вийти з України": названо головний страх Путіна у війні

16:26

Як прибрати запах цвілі на одязі після прання: найефективніший спосібВідео

16:20

Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

16:09

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

16:04

"Хорт. Перший характерник" б’є рекорди: наклад збільшено до 10 000 примірників

16:02

США можуть серйозно вдарити по РФ, але не хочуть: яка причина

15:55

Загроза для України: актора "Гри престолів" внесли до "чорного списку" Мінкульту

Реклама
15:54

Як відбілити тюль від сірості: неочікуваний метод зробить тканину білосніжноюВідео

15:46

Невже "на честь" Залужного: у Росії є село, пов’язане з українським генералом

15:29

Дрова в лісі та на узбіччі: чи можна збирати та які штрафи за порушенняВідео

15:23

В Україні послаблять правила виїзду чоловіків за кордон - що зміниться з 26 серпня

15:22

"Треба було брати мене тепленькою": блогерка Даша Євтух зізналася, чи планує стати мамою вдруге

15:20

Чоловік Лорак засипав компліментами терористичну РосіюВідео

15:04

ЗСУ можуть втратити контроль: військкор повідомив про небезпечне напівоточення

14:57

Може вибухнути: водіям варто прибрати один поширений предмет з авто

14:34

Трагедія на Донбасі: РФ обстріляла шахти, 148 гірників опинилися під землеюФото

14:22

Спека повертається: Україну знову накриє потепління – стала відома дата

13:55

Росія не зможе жити в мирі: яким країнам Путін може голосити нову війну

13:41

Росія провалила наступ на Добропілля, контратаки ЗСУ зірвали плани, - ISW

13:39

Машина може часто ламатися: нумеролог розповіла, на що впливають номерні знаки

13:01

Погладшала і приховує фігуру: співачка Йолка виступила на російському фестиваліВідео

12:57

Деякі регіони України можуть залишитись без опалення взимку: названо причину

12:40

Перетворилася на дитину: зірка "Трьох мушкетерів перестала реагувати на доньку

12:32

Блокування допомоги українцям: Польща ризикує завалити свою ж економіку

12:32

Скільки ще триватиме війна: експерт оцінив перспективи укладення миру до листопада

12:24

Путін пішов на принцип: експерт спрогнозував, як Росія буде продовжувати війну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 серпня: Дівам - говорити, Близнюкам - надихати

Реклама
12:02

Зі зморшками і без макіяжу: з'явилося свіже фото Софії Ротару

11:57

Чи були ваші предки литовськими князями: прізвище вкаже на шляхетське корінняВідео

11:53

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

11:43

Знайшов нове: Володимир Пресняков уперше прокоментував розлучення сина

11:34

Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви

11:25

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

11:16

Вуді Аллен виправдався перед МЗС України за "московський" скандал і потрапив до бази "Миротворець"

11:14

Швидко, смачно, бюджетно: рецепт домашнього сиру з трьох інгредієнтів

11:01

Китайський гороскоп на завтра 27 серпня: Тиграм - аб'юз, Зміям - суперечки

10:59

Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти