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Експерт спрогнозував, як ядерна зброя РФ може вплинути на терміни україно-російської війни

30 березня 2023, 14:19
Ситуацію може ускладнити, каже Андрій Санніков, наявність у країни-агресора Росії арсеналу тактичної ядерної зброї.
Ядерна зброя, Санніков
Андрій Санніков / колаж ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Як не парадоксально, але якщо російський диктатор Путін розмістить на території Білорусі ядерну зброю, то російсько-українська війна повинна закінчиться швидше. Про це в інтерв'ю Главреду сказав білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"Не тільки може, повинна. Для ядерної зброї є засоби перехоплення, сучасні радіолокаційні станції, космічне стеження. Тобто все повинно бути підпорядковане відстеженню будь-яких незрозумілих дій, пов'язаних з ядерною зброєю. Спочатку треба відстежити, де воно розташоване, і все це сьогодні можливо. Коли я брав участь у переговорах з ядерного роззброєння разом з моїми колегами з України, з США і Росією ми також вели переговори, то вже тоді ми добре знали розміщення ядерних озброєнь", − сказав він.

Як каже Санніков, ситуацію може ускладнити наявність у країни-агресора Росії арсеналу тактичної ядерної зброї.

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"З тактичною ядерною зброєю все складніше, тому що вона не підлягає ніяким обмеженням. Їм підлягало стратегічне, зброю середнього і меншого радіусу дії, але у випадку з тактичним навіть не приступали до розробки будь-яких договорів. Були лише односторонні заяви Буша-Горбачова про те, що тактична ядерна зброя буде перебувати під контролем. А її досить багато у Росії, більше 10 тисяч зарядів складованих і близько 2 тисяч розгорнутих. Це дуже багато", - підсумував він.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі

25 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився з Олександром Лукашенком.

Як стверджує Путін, Мінськ не отримає контроль над ядерними зарядами, тобто нібито режим нерозповсюдження ядерної зброї не буде порушений.

За словами Путіна, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї і передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести такі заряди. Президент Росії додав, що на території Білорусі до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Підготовка екіпажів "Іскандерів" має розпочатися 3 квітня.

Кремлівський диктатор стверджує, що"приводом послужила заява заступника міністра оборони Великобританії про те, що вони збираються поставляти снаряди з збідненим ураном в Україну".

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