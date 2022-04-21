Експерт пояснив, як у Кремлі будуть знищувати російських генералів за провал бліцкригу

Володимир Путін і Сергій Шойгу / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін активно шукає "козлів відпущення" серед генералів своєї армії - через величезні втрати в Україні та провал бліцкригу після початку військового вторгнення 24 лютого. Про це в інтерв'ю порталу "Нова газета. Європа"розповів військовий експерт Юрій Федоров.

У той же час, він вважає, що диктатор Путін точно не піде на одноразову розправу проти генералів ‒ щоб уникнути можливого бунту. Федоров окремо зазначив, що кремлівський господар поступово розправиться з ними, але процес буде сильно розтягнутий за часом.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу потрапив в реанімацію і підключений до апаратів забезпечення життєдіяльності. У нього-великий інфаркт. Чи виживе Шойгу-невідомо.

Про це повідомив з посиланням на власні джерела в Москві російсько-Ізраїльський громадський діяч, колишній співвласник "Юкоса" Леонід Невзлін.

"Шойгу вибув з гри, можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього стався раптом великий інфаркт, він в реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин", – написав Невзлін.

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