УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Експерт пояснив, як у Кремлі будуть знищувати російських генералів за провал бліцкригу

21 квітня 2022, 03:04

За словами експерта, позиції глави військового відомства і начальника генерального штабу армії країни-окупанта, Сергія Шойгу і Валерія Герасимова - похитнулися.

Путін, Шойгу
Володимир Путін і Сергій Шойгу / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін активно шукає "козлів відпущення" серед генералів своєї армії - через величезні втрати в Україні та провал бліцкригу після початку військового вторгнення 24 лютого. Про це в інтерв'ю порталу "Нова газета. Європа"розповів військовий експерт Юрій Федоров.

У той же час, він вважає, що диктатор Путін точно не піде на одноразову розправу проти генералів ‒ щоб уникнути можливого бунту. Федоров окремо зазначив, що кремлівський господар поступово розправиться з ними, але процес буде сильно розтягнутий за часом.

читайте такожКонфлікт Путіна і Шойгу: ЗМІ з'ясували, чому зростає напруга між президентом і Міноборони РФ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу потрапив в реанімацію і підключений до апаратів забезпечення життєдіяльності. У нього-великий інфаркт. Чи виживе Шойгу-невідомо.

Про це повідомив з посиланням на власні джерела в Москві російсько-Ізраїльський громадський діяч, колишній співвласник "Юкоса" Леонід Невзлін.

"Шойгу вибув з гри, можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього стався раптом великий інфаркт, він в реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин", – написав Невзлін.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
Володимир Путін російське вторгнення Сергій Шойгу
Реклама
Популярне
Катя Осадча показала кругленький животик, і помолилася про "крихіту спокою"Катя Осадча показала кругленький животик, і помолилася про "крихіту спокою" "Я їм наготовив поїсти": у Бородянці дідусь нагодував кадирівців отруєною бринзою"Я їм наготовив поїсти": у Бородянці дідусь нагодував кадирівців отруєною бринзою Путін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в КремліПутін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в Кремлі Гороскоп на сьогодні, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругівГороскоп на сьогодні, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругів Бунт у Дагестані: кавказці відмовляються воювати проти УкраїниБунт у Дагестані: кавказці відмовляються воювати проти України
Підтримайте Главред

Останні новини

03:04

Експерт пояснив, як у Кремлі будуть знищувати російських генералів за провал бліцкригу

02:35

Провалили план на мільярди доларів: експерт пояснив, чому Путін масово карає російську еліту

02:01

Програма-мінімум до 9-го травня: у Міноборони розповіли про плани окупантів

01:30

Влаштував погром у ванній: Ілларіонов розповів, чи правда що Путін розлютився через крейсер МоскваВідео

01:05

Чистий Четвер 2022 - привітання і душевні листівки до світлого свята

Реклама
01:00

Народний месник з Київщини: партизан "Зелений" віджав у орків Урал з БК і перегнав ЗСУВідео

00:51

Чистий четвер 2022: прикмети на 21 квітня і що не можна робитиВідео

00:44

Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським та Путіним окремо: в чому причинаВідео

00:27

У Зеленського розкрили деталі пропозиції щодо переговорів з РФ у МаріуполіВідео

20 квітня, середа
23:57

Москва - на дні: стало відомо точне місце затоплення знищеного ЗСУ ракетного крейсера РФВідео

23:46

У Бородянці закінчили розбирати завали: виявили понад 40 тілВідео

23:40

Коли настане мир в Україні – чат із військовим експертом Валентином Бадраком

23:38

"Полонених наказано вбити": опубліковано аудіоперехоплення рашистів під ПопасноюВідео

23:25

"Здохне або стане шовковою": Арестович повідав, чого чекати від Росії до 9 травняВідео

22:59

Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним

22:57

Магніт для грошей: що потрібно зробити в Чистий четвер, щоб залучити удачу на весь рікВідео

22:55

Маріуполем не обмежаться: експерт назвав, яке місто України може знищити РФВідео

22:54

Американські розвідники оцінили шанси використання Путіним ядерних бомб в Україні - CNN

22:30

Забрати поранених і загиблих: в Азові назвали умову евакуації з МаріуполяВідео

22:24

США значно розширили санкції проти Росії: хто потрапив до спискуВідео

Реклама
21:57

Великий наступ ще не почався: битва за Донбас може бути не останньою - ДаніловВідео

21:41

Зеленський висловився щодо можливості застосування Росією хімічної зброїВідео

21:34

Змішає ворога з землею: Україну озброять потужною супергаубицею PzH 2000Відео

21:06

Битва за Донбас: РФ поставила собі чотири завдання на новому етапі війни – The GuardianВідео

20:59

Різанина під Києвом: Путін раптово вигнав генерала, який командував десантниками РФ у БучіВідео

20:57

5 швидких способів відмити скотч зі скла

20:41

"Є два шляхи": Зеленський розповів, яким чином можна розблокувати Маріуполь

20:35

Вікенд у Дубаї накрився: Путін заборонив старшій дочці залишати РФВідео

20:17

У Маріуполі важка ситуація: Арестович озвучив шість кроків для деблокадиВідео

20:15

В ООН запропонували Великоднє перемир'я в Україні, Кремль публічно відмовився

19:55

"Знищують все на шляху": окупанти РФ захопили 80% ЛуганщиниВідео

19:49

Як правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном: у Пенсійному фонді дали розслідування

19:49

Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати

19:42

Росія не передавала Україні проект щодо завершення війни - ЗеленськийВідео

19:31

Сталося диво - я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь не вистоять - Арестович

19:29

Як і чим закінчиться війна в Україні – три сценаріїПогляд

19:26

На Донбасі окупанти пішли на штурм: ЗСУ вибили ворога з околиць РубіжногоВідео

19:22

Оголосили евакуацію з Азовсталі і відкрили вогонь: окупанти обстріляли "зелений коридор" з МаріуполяВідео

19:11

Окупанти похвалилися успішним запуском балістичної ракети "Сармат"Відео

18:54

У Москві влаштували "війну" з дитячою пісочницею, пофарбованою в кольори прапора УкраїниВідео

Реклама
18:44

На Азовсталі переховуються близько тисячі людей: Зеленський запропонував обмін на полонених РФВідео

18:40

Безуспішний старт наступу: у США заявили, що РФ не має на Донбасі територіальних успіхівВідео

18:39

Грошове везіння і великий прибуток: названі знаки, яким пощастить в кінці квітня

18:32

Заворотнюк, що виїхала в Дубай, зняли напівроздягнену на пляжі

18:24

Путін і "яструби": Bloomberg дізнався прізвища осіб, які ухвалили рішення про напад на УкраїнуВідео

18:12

Гетьманцев назвав компанії, які у війну платять податки наперед

18:03

"Буква Z - символ горя для України": Поклонська емоційно висловилася і була вилаяна росіянамиВідео

17:59

"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців - The Guardian

17:37

Путін через власну тупість перезапустив економіку США: чому Штати двічі виграють від війни в УкраїніПогляд

17:34

Окупанти скинули на Азовсталь надпотужні бомби: під завалами залишаються сотні людейВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти