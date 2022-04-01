Путін і Шойгу "омолоджуються" в кривавих ваннах з рогів оленів - ЗМІ

Відкрив для Путіна пантові ванни Сергій Шойгу / Фото kremlin.ru

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін цього року розміняє вже восьмий десяток, але виглядає для своїх років він досить непогано. Пластичні хірурги вважають, що господар Кремля неодноразово робив операції. Зокрема, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, що Путіну змінили ніс і безвольне підборіддя, зробили пластику повік. Крім того, за станом російського президента стежать цілі науково-дослідні інститути. А як стверджують журналісти-розслідувачі, Путін застосовує ще й нетрадиційну медицину. Зокрема, приймає ванни з екстракту рогів оленів.

Як йдеться у розслідуванні видання Проект до 70-річчя Путіна, президента РФ завжди супроводжують лікарі. У листопаді 2016-го Путін не з'являвся на публіці п'ять днів. І в цей період в сочинський санаторій Русь заселилися одразу 12 медиків. До 2019 року Путіна супроводжували вже в середньому дев'ять лікарів.

Найчастіше з Путіним їздить онколог Євген Селіванов, який також займався проблемами щитовидної залози. Його називають "лікарем, який може першим виявити проблеми з щитовидною залозою, зокрема онкологічні".

Журналісти зазначають, що в Росії нічого не знають про здоров'я свого президента.

читайте такожП'ять діагнозів для Путіна: чим хворіє президент країни-агресора, ховаючись у бункері на АлтаїВидання також розповідає про інтерес Путіна до ванн з екстракту пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів). Відкрив для Путіна пантові ванни нинішній глава Міноборони РФ і колишній глава МНС Сергій Шойгу. В середині нульових він вперше привіз президента на Алтай та переконав його в користі процедури. Пантові ванни нібито покращують роботу серцево-судинної системи і омолоджують шкіру.

"У графіку Путіна періодично виникають проміжки, під час яких він кудись зникає. У якийсь момент Путін виявився настільки стурбований власним здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати і зовсім середньовічні обряди. Це зрізання рогів або пантів алтайських маралів - не дуже гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, що купання в пантовій крові виліковує від усіх хвороб і продовжує молодість", - розповіли журналісти.

"Іншими словами, бажання правити і жити якомога довше так оволоділо президентом РФ, що він не проти пірнути у ванну з кров'ю без будь-яких гарантій результату", - йдеться в розслідуванні.

Як повідомляв Главред, ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець заявляв, що президент РФ страждає через хворобу, яка пов'язана з пам'яттю, психікою та ментальністю. До останнього часу вона вважалася невиліковною.

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер заявив, що президент Росії Володимир Путін має двійників, а справжньому господареві Кремля роблять пластичні операції, щоби він був схожий на них.

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