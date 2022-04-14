Путін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниці

Під удар гніву Путіна також потрапив і Владислав Сурков / Колаж Reuters

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу потрапив до реанімації та підключений до апаратів забезпечення життєдіяльності. У нього - інфаркт. Чи виживе Шойгу-невідомо.

Про це повідомив з посиланням на власні джерела в Москві російсько-ізраїльський громадський діяч, колишній співвласник Юкоса Леонід Невзлін.

"Шойгу вибув з гри, можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього стався раптом інфаркт, він в реанімації, підключений до апаратів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин", - написав Невзілін у Facebook.

Також джерела повідомляють про масові арешти серед вищого військового керівництва держави-окупанта. Зокрема, заарештовано близько 20 російських штабних генералів нібито за звинуваченням у розкраданні бюджету армії, яке призвело до нищівної поразки Росії у війні проти України.

"Заарештовано 20 генералів Міноборони. Всі штабні. Тут все ясно - тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва і населення до урочистої зустрічі армії визволителів з Росії. З 2014 року вкрадено близько $10 млрд, виділених Путіним на підготовку бліцкригу", – повідомив Невзлін.

Під удар гніву Путіна потрапили також колишній віце-прем'єр уряду Дмитра Медведєва Аркадій Дворкович і Владислав Сурков - куратор "народних республік", утворених Кремлем на українському Донбасі.

"На Аркадія Дворковича готується кримінальна справа, від нього чекають свідчень щодо його колег і друзів. Джерела в ФСБ кажуть: якщо він не піде на угоду зі слідством – його переведуть в СІЗО Матроська тиша або Лефортово. Сурков під домашнім арештом, він підозрюється в крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни, це та сама справа, за якою заарештовано 20 генералів", – повідомив Невзлін.

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу вже 12 днів поспіль не з'являється на публіці. Останній раз в публічному просторі він "засвітився" 11 березня.

Пізніше в Мережі спливла інформація про різке погіршення стану здоров'я міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу, а також Ігоря Костюкова ‒ керівника Головного управління Генштабу ЗС РФ.

23 березня тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони став генерал Дмитро Булгаков.

В кінці березня в Міноборони РФ видали наказ про те, що до 30 березня необхідно щодня публікувати фото й текстові матеріали, з яких випливає, що Шойгу знаходиться на робочому місці та керує "спецоперацією в Україні". Документ підписав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони генерал армії Булгаков.

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