Конфлікт Путіна і Шойгу: ЗМІ з'ясували, чому зростає напруга між президентом і Міноборони РФ

Шойгу називали можливим наступником Путіна / Фото Reuters

Провал вторгнення Росії в Україну провокує зростання напруженості між кремлівським диктатором Володимиром Путіним та його міністром оборони Сергієм Шойгу, який колись був одним з найдовіреніших людей в оточенні глави Кремля і, за чутками, навіть повинен був стати наступником російського президента.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників і розвідку.

Дані розвідки свідчать про ізоляцію Путіна. Крім того, президента країни-агресора нібито дезінформували про хід війни в Україні та втрати російської армії, оскільки боялися його реакції.

Зазначається, що Путін дійсно міг не знати про участь у війні солдатів-строковиків. Також у Путіна створили абсолютно спотворені уявлення про недостатню підготовленість українських військових.

"Путін дійсно не знав про призов солдатів-строковиків, тому погані вісті про масову загибель армійців стали для нього неприємним сюрпризом. Він також був введений в оману про ступінь підготовки українських військових, а також громадянського суспільства до приходу загарбників на танках. Люди не хочуть приходу російської влади, а армія не просто встояла, а й завдає контратакуючих ударів", – розповіли співрозмовники видання.

У Білому домі повідомили, що радники Путіна нібито замовчують інформацію не лише про провал у наступі на Україну, а й про реальні наслідки західних санкцій. Водночас саме видання сумнівається, чи правда те, що глава Кремля не повністю поінформований про хід так званої "військової спецоперації" в Україні.

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Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу не з'являється на публіці довгий час.

Востаннє Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.

Пізніше в Мережі спливла інформація про різке погіршення стану здоров'я міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу, а також Ігоря Костюкова ‒ керівника Головного управління Генштабу ЗС РФ.

В кінці березня в Міноборони РФ видали наказ про те, що до 30 березня необхідно щодня публікувати фото і текстові матеріали, з яких випливає, що Шойгу знаходиться на робочому місці та керує "спецоперацією в Україні". Документ підписав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони генерал армії Булгаков.

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