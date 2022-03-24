У РФ зганьбилися дивним відео з Шойгу на нараді у Путіна

Володимир Путін і Сергій Шойгу / Reuters

У РФ офіційна влада вирішила відреагувати на інформацію про загадкове зникнення міністра оборони Сергія Шойгу.

В ефірі пропагандистського телеканалу був показаний короткий відеоролик, на якому показали кадри наради Володимира Путіна. При цьому на екрані миготів і Шойгу, пишуть в Мережі.

Разом з тим звернули увагу на те, що показані пропагандистами РФ кадри є змонтованими.

Відзначимо, що саме відео триває всього 30 секунд. При цьому звукова доріжка в ньому відсутня.

На екрані перед Путіним виведені члени Радбезу РФ. Ймовірно, в лівому верхньому кутку знаходиться і сам Шойгу. На останній секунді відео можна помітити, що у вікні з трансляцією Шойгу відбувається затемнення екрану, після чого він нібито зникає з наради.

Крім того, останні секунди ролика повністю відповідають першим секундам ролика. Це може свідчити про те, що кадри були заздалегідь змонтовані.

У США теж "загубили" Шойгу

Додамо, що за повідомленнями західних ЗМІ, Шойгу і начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов вже багато днів не відповідають на дзвінки з Пентагону.

Неодноразові спроби вищого військового керівництва США поговорити зі своїми російськими колегами протягом останнього місяця заперечувались Москвою.

Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Сполучених Штатів спробував організувати телефонні переговори з міністром оборони Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим, але вони так і не погодилися брати в цьому участь.

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Що відомо про зникнення Сергія Шойгу

Нагадаємо, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу вже 12 днів поспіль не з'являється на публіці. Останній раз в публічному просторі він "засвітився" 11 березня.

Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.

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