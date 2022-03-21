Експерт пояснив, як вплине на хід війни залучення Росією білорусів і сирійців/ Фото ілюстративне, Reuters

Олександр Лукашенко уже поставив Білорусь в один ряд з державою-агресором Росією, коли дозволив Путіну вводити російські війська і техніку в Україну через Білорусь. Тому Лукашенка потрібно буде притягувати до міжнародної кримінальної відповідальності так само, як і Путіна.

При цьому в РБ склалася неоднозначна ситуація щодо можливого введення в Україну білоруських військових і їхню участь у війні на стороні РФ. Про це сказав директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв’ю Главреду.

Він нагадав, що вже були спроби ввести російські військові сили в Україну під білоруським прапором.

"Наскільки я розумію ситуацію, яка складається всередині військового керівництва РБ, білоруські військові в цілому не хочуть воювати проти України на боці Путіна. У них немає такого бажання і, більш того, у них немає великого бойового досвіду. У них взагалі немає бойового досвіду – рідко хто з них брав участь у миротворчих спецопераціях за межами Білорусі", – зазначає експерт.

Самопроголошений білоруський президент зараз намагається маневрувати перед Путіним, каже Шуліпа. Є ймовірність, що він звинувачуватиме Україну в якихось актах агресії проти Білорусі, проте не залучатиме до війни проти нашої держави своїх військових.

Чи варто українцям боятися сирійців

На думку експерта, кілька сотень сирійців можуть прибути в Україну через Білорусь і братимуть участь у спробі блокувати Київ. Проте як бійці вони "нульові", вважає Шуліпа.

"З одного боку, вони не звикли воювати в таких серйозних конвенційних війнах, а з іншого – у них виникне величезна мовна проблема. Тому що сирійці в основному знають тільки арабську мову і з великими труднощами англійську. Яким чином вони спілкуватимуться з російським командуванням – важко собі уявити", – зазначає експерт.

Ще одна проблема, з якою зіткнуться сирійці – інший клімат, до якого вони не звикли. Адже в їхній країні практично 9 чи 10 місяців літо.

Тому участь у війні проти України сирійців швидше за все буде просто показухою. Ціль такої показухи – підняти бойовий дух російських загарбників.

"Щоб показати їм, що вони не одні – мовляв, тут і кадирівці, і сирійці, а потім ще й вагнерівці, а потім Путін ще знайде якийсь непотріб для того, щоб приїхати і повоювати проти українців. Тому їх не слід розглядати як якусь серйозну силу для України, тому що для 40-мільйонної країни (незважаючи на те, що багато жінок і діти виїхали за кордон) це не матиме ніякого критичного значення", – наголосив Юрій Шуліпа.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія відкрила у Сирії центри вербування найманців, які готові за гроші виконувати злочинні накази. Поблизу українського кордону в Ростовській області Росії та Гомельській області Білорусі були розгорнуті табори для розміщення і підготовки сирійських найманців.

20 березня Збройні сили України повідомили, що зафіксували ознаки, які можуть вказувати на підготовку армії Білорусі до військового вторгнення. Проте українські військові готові дати відсіч, наголосили в ЗСУ.

Також у Білорусі зараз активізувалася діяльність партизанів. Вони підірвали значну частину колій і російські потяги на залізній дорозі РБ. Так вони намагаються не допустити білоруських солдатів в Україну для участі у війні на боці країни-агресора Росії.

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