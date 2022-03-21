У Білорусі "партизани" перейшли до опору: підривають потяги і ламають російську техніку

У Білорусі "партизани" перейшли до опору: / Reuters

Жителі Білорусі перейшли до активної фази опору і створюють перепони, щоб не допустити білоруських солдатів в Україну заради війни на боці країни-агресора Росії. Про це 20 березня в Twitter повідомив Франак Вячорка, радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської. Як каже він, білоруси підривають Російські потяги і псують техніку. Вячорка зайвий раз нагадаємо про те, що Білорусь – земля партизанів.

"Наші герої зупиняють Російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну", – написав Вячорка.

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Нагадаємо, раніше Збройні Сили України зафіксували ознаки, які можуть вказувати на підготовку армії Білорусі до військового вторгнення. Українські військові готові дати відсіч. Білоруські солдати і народ не хочуть воювати, і якщо Олександр Лукашенко прийме таке рішення, він зробить фатальну помилку.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі", - зазначили військові.