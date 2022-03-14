РФ відкрила в Сирії центри вербування найманців – Генштаб ЗСУ

Росія намагається поповнити резерви армії за рахунок найманців з Сирії / Фото ілюстративне, Reuters

Російська Федерація продовжує спроби стягнути побільше резервів, щоб спрямувати їх на війну в Україну. Так, у Сирії відкрили центри вербування найманців, які готові за гроші виконувати злочинні накази.

У такі центри уже звернулися понад 1000 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ", – йдеться у повідомленні.

Поблизу українського кордону в Ростовській області Росії та Гомельській області Білорусі були розгорнуті табори для розміщення і підготовки найманців.

Ворожі ДРГ під Києвом маскуватимуться під бійців ЗСУ

Також у Генштабі розповіли, що під Києвом ворог готує диверсантів, які маскуватимуться під бійців Збройних сил України. Окупанти не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Вони роблять спроби організувати ведення оборонних дій.

"Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі також повідомляють, що російські загарбники, не маючи значних успіхів, продовжують бомбардувати з літаків військові і цивільні об’єкти в Україні.

"Ворог застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному населенню. Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин", – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до НАТО із закликом закрити небо над нашою країною. Він опублікував в Instagram серію знімків з наслідками бомбардувань українських міст і зазначив, що це може бути і з іншими державами, якщо вони не допоможуть зупинити Росію.

Раніше в МВС назвали окупаційні плани Росії. У відомстві зазначили, що окупаційна армія Росії має намір продовжити наступ на територію України. Наступні 2-3 тижні можуть стати вирішальними для країни.

Також раніше американський філософ Френсіс Фукуяма наголосив, що Росія наближається до повної поразки у війні в Україні, і її крах буде раптовим. Планування військових дій на українських територіях було абсолютно некомпетентним.

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