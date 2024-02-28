Ексміністр оборони Молдови розповів про військові склади у Придністров'ї

Віталій Марінуца заявив, що Росія використовує на фронті в Україні снаряди шістдесятих років виробництва.

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Марінуца розповів про склади зброї у Молдові / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, Главред

В інтерв'ю Главреду ексміністр оборони Молдови Віталій Марінуца розповів, чи дійсно в Придністров'ї знаходиться безліч військових складів з озброєнням і в якому вона стані.

Марінуца зазначив, що в основному всі говорять про склад у Ковбасні, де знаходиться близько 20 тисяч тонн боєприпасів.

"Це боєприпаси дійсно старі і на складах в основному не техніка, а артилерійські боєприпаси, патрони, піхотна зброя. Точно сказати, скільки там зброї і в якому вона стані, ніхто не може - остання міжнародна комісія на тих складах з боку конституційної влади була ще в 1990-х. Але навіть якщо це і старе озброєння, 20 тисяч тонн - це все одно озброєння, яке може використовуватися. Ми зараз бачимо, як Росія використовує на фронті в Україні снаряди шістдесятих років виробництва. Це бойові снаряди, і їх теж треба брати до уваги", - заявив Марінуца. відео дня

Ситуація у Придністров'ї: що відомо

Нагадаємо, що Придністровʼя готує звернення до Путіна, у ЗСУ попередили про "цілком реальну" анексію. 28 лютого буде зʼїзд "депутатів усіх рівнів", на якому готують звернення до Путіна. Таку ідею ініціювали самі ж громадяни, а потіи підтримав і так званий парламент цієї окупованої РФ території.

Аналітики ISW розкрили сценарій подій, чи нападе Росія із Придністров'я. Попередження про ескалацію в Придністров'ї лунають ще з січня. Існує загроза, росіяни розморозять конфлікт у цьому регіоні та спробують атакувати Україну.

У Молдові попередили про загрозу з Придністров'я. Екс-міністр оборони Молдови обговорення протидії можливої агресії з боку Придністров'я потрібно було починати 2 роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Хто такий Віталій Марінуца Віталій Марінуца (нар. 16 червня 1970 року) - молдавський політик і колишній військовий офіцер, який обіймав посаду міністра оборони Молдови у 2009-2014 рр., повідомляє Вікіпедія. Бакалавр наук з міжнародних відносин в Університеті політичних та економічних європейських студій Кишинева, Республіка Молдова (2007). У 2006-2007 роках Марінуца планував та організовував заходи для міжнародного співробітництва Міністерства оборони з Організацією Об'єднаних Націй, НАТО, ОБСЄ. Марінуца був призначений на посаду міністра оборони у 2009 році та до 2011 року одночасно обіймав посаду начальника Генерального штабу Молдови. Він зіграв ключову роль у підвищенні стандартів національної армії Молдови до стандартів НАТО.

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