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РФ може піти на крайні кроки: у Молдові попередили про загрозу з Придністров'я

Юрій Берендій
27 лютого 2024, 16:58
Екс-міністр оборони Молдови відзначив, що міжнародне співтовариство має надіслати потужний сигнал лідерам невизнаного Придністров'я.
РФ може піти на крайні кроки: у Молдові попередили про загрозу з Придністров'я
В Молдові оцінили загрозу для України з боку Придністров'я / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, ua.depositphotos.com

Росія зараз ірраціональний гравець, і від неї можна очікувати чого завгодно. Йде війна, і як вони будуть використовувати можливість Придністров'я, передбачити дуже важко. Про це в інтерв'ю Главреду розповів екс-міністр оборони Молдови Віталій Марінуца, коментуючи загрозу для України з боку Придністров'я.

За його словами, те, що росіяни в разі потреби можуть піти на крайні кроки, треба брати до уваги.

"Особливо з огляду на те, що в РФ у недалекому майбутньому президентські вибори, і вони мають показати, що в них є якісь результати", - вказує екс-міністр оборони Молдови.

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Крім того, він відзначив, що обговорення протидії можливої агресії з боку Придністров'я потрібно було починати 2 роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

"Війна почалася ще 10 років тому, і Молдові треба було робити набагато більше, ніж ми зробили для підвищення боєздатності та обороноздатності нашої країни", - вказує Віталій Марінуца.

Він вказує на те, що наразі міжнародне співтовариство, Україна і Республіка Молдова разом мають надіслати потужний сигнал так званим лідерам придністровського регіону, щоб вони зрозуміли, що не в їхніх інтересах робити щось надзвичайне.

"Не треба забувати, що у "лідерів" цього регіону більшість економічних інтересів пов'язані з Євросоюзом, а більшість їхньої нерухомості знаходиться навіть не в Молдові, а в Україні та в Європі. Відповідно, зараз потрібні жорсткі економічні заходи не проти самого регіону, а проти тих маріонеток Кремля, які його контролюють. І те, що вже робиться для допомоги Україні, це певною мірою можна вважати і допомогою Молдові", - резюмує екс-міністр оборони Молдови Віталій Марінуца.

Хто такий Віталій Марінуца

Віталій Марінуца (нар. 16 червня 1970 року) - молдавський політик і колишній військовий офіцер, який обіймав посаду міністра оборони Молдови у 2009-2014 рр., повідомляє Вікіпедія.

Бакалавр наук з міжнародних відносин в Університеті політичних та економічних європейських студій Кишинева, Республіка Молдова (2007).

У 2006-2007 роках Марінуца планував та організовував заходи для міжнародного співробітництва Міністерства оборони з Організацією Об'єднаних Націй, НАТО, ОБСЄ.

Марінуца був призначений на посаду міністра оборони у 2009 році та до 2011 року одночасно обіймав посаду начальника Генерального штабу Молдови. Він зіграв ключову роль у підвищенні стандартів національної армії Молдови до стандартів НАТО.

Загроза для України з боку Придністров'я

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму новому звіті проаналізували ймовірність вторгнення з Придністров'я в Україну. За їхніми словами, військовий контингент Росії на території Придністров'я є досить обмеженим.

Головне управління розвідки Міністерства оборони не підтверджує інформацію про якесь звернення "влади" Придністров'я до Володимира Путіна щодо анексії цієї території, яка раніше була розповсюджена українськими ЗМІ.

Контрольована Москвою "влада" Придністров'я оголосила про проведення 28 лютого з'їзду "депутатів усіх рівнів", на якому готують звернення до Володимира Путіна. Цю інформацію опублікувала Європейська правда.

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Придністров'я Віталій Марінуца
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