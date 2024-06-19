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Для чого насправді Путін приїхав до Кім Чен Ина: в ISW розкрили мету

Юлія Закрепа
19 червня 2024, 11:45
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Таким чином диктатор РФ має на меті представити будь-яку майбутню підтримку, яку Пхеньян надасть Москві.
Для чого насправді Путін приїхав до Кім Чен Ина: в ISW розкрили мету
Для чого зустрілись Путін та Кім Чен Ин / колаж: Главред, скріншоти: відео

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що візит президента-диктатора РФ Володимира Путіна до Північної Кореї є значним жестом доброї волі щодо Кім Чен Ина. Адже допомагає легітимізувати його режим як всередині країни, так і за кордоном. Тим часом кремлівський "фюрер" використовує поїздку, щоб отримати додаткову допомогу від КНДР.

Американські фахівці у звіті зауважують, що лідери іноземних держав рідко відвідують Північну Корею. До того ж сам Путін востаннє був там 2000-го.

ISW наголосили, що напередодні візиту до КНДР Путін опублікував статтю в північнокорейській державній газеті Rodong Sinmun, де вихваляв російсько-північнокорейську співпрацю. Зокрема, згадав що Радянський Союз був першою країною, яка встановила дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

відео дня

Фахівці вважають, що, ймовірно, таким чином диктатор РФ має на меті представити будь-яку майбутню підтримку, яку Пхеньян надасть Москві - як частину спільної боротьби проти Заходу.

"Навмисне звернення президента РФ до відомих пропагандистських наративів про спадщину режиму Кіма, Корейську війну та історичну боротьбу Північної Кореї проти США і Заходу, ймовірно, створює умови для виправдання Путіним своїх майбутніх прохань або вимоги до північнокорейського народу на підтримку військових зусиль Росії в Україні", - вважають аналітики.

Майбутні запити Путіна до КНДР можуть бути різними і варіюватися від додаткових постачань зброї до надання робочої сили. Наприклад, зауважують в ISW, 2022-го повідомлялося, що Пхеньян розглядає можливість відправлення північнокорейських робітників до окупованої РФ України, щоб допомогти у відновленні.

У відповідь на візит Путіна до Північної Кореї західні чиновники попередили про небезпеку посилення співпраці між глобальними авторитарними режимами. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зближення Кремля зі своїми "авторитарними друзями", яке зростає, робить "ще важливішою" для країн НАТО співпрацю із партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Хто такий Кім Чен Ин

Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що експерт Віталій Кулик розповів, навіщо Путін їде до Кім Чен Ина і до чого тут Україна. Він також розкрив нюанси взаємовідносин двох диктаторів - глави КНДР Кім Чен Ина і господаря Кремля Володимира Путіна.

Стало відомо, про що Путін хоче домовитись в КНДР. Країна-агресор Росія страждає від нестачі ракет і боєприпасів. Тому очікується, що допомогу в подоланні цього дефіциту їй надасть КНДР, однак є нюанс.

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війна в Україні Кім Чен Ин Володимир Путін
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