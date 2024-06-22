ЗСУ можуть вибити росіян із Харківщини: комбат розповів, що для цього потрібно

Комбат ЗСУ зазначає, шо для того, щоб вибити російських окупантів з Харківської області потрібно проводити інтенсивні бойові дії та працювати спільно.

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Сили оборони стабілізувати ситуацію на Харківщині і вибивають ворога / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 4 окрема танкова бригада

Сили оборони України змогли повною мірою стабілізувати ситуацію на Харківщині та проводять активні операції для вибиття ворога із зайнятих ним позицій. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"Втім, може скластись ілюзорне враження, що коли ми говоримо про стабілізацію ситуації, то не варто допомагати угрупованню військ Сил оборони, яке діє на Харківщині. Люди мають розуміти, що під час вибиття противника видатки на цю роботу в боєприпасах та БПЛА зростають. Оскільки для того, щоб вибити противника з нашої території, ми маємо проводити інтенсивні дії", - пояснив Федоренко.

Він також зазначив, що російське військове командування веде постійну роботу із відновлення власних бойових з'єднань на Харківському напрямку.

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За його словами, для того, щоб подолати російських окупантів потрібна спільна робота, адже ворог активно відновлює боєздатність підрозділів після важких втрат у живій силі та техніці.

"Втім, всьому свій час. Я вірю в успіх й те, що нам вдасться вибити противника з Харківської області", - додав він.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - яка ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України змусили російське командування перейти від наступу до оборони під час боїв на Харківщині. Цю інформацію надав ветеран війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Українські захисники здійснили просування в районі Вовчанська Харківської області, а також всередині самого міста, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, залишається невідомою точна кількість оточених російських окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську, зазначив співзасновник DeepState Роман Погорілий.

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