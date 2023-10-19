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"Її зовсім приберуть з ЄС": Кочетков прокоментував антиукраїнську позицію Угорщини

Аліна Дембіцька
19 жовтня 2023, 21:53 оновлено 19 жовтня, 21:53
Угорщина – невелика країна з невеликими потужностями, які мало що собою являють для ЄС, зауважив Кочетков.
Кочетков, Орбан, Венгрия
Кочетков прокоментував антиукраїнську позицію Угорщини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Через негативне ставлення до України та блокування деяких рішень ЄС Угорщину можуть позбавити деяких повноважень або взагалі виключити з Європейського Союзу. Таку думку в інтервʼю Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Угорщина ображена не тільки на Україну, а на всіх, і на цій позиції "Баба Яга проти" хоче щось спробувати виторгувати від того ж самого Європейського Союзу. Вони будуть згодні, якщо їм, умовно кажучи, запропонують більше грошей. Якщо ж ні – вони будуть робити те саме з Китаєм. Бо вони невелика країна з невеликими потужностями, які мало що собою являють для ЄС. Тому вони пробують грати на протиріччях", - зазначив Кочетков.

"Угорщина може заблокувати певні рішення, але вони дограються до того, що їх або зовсім приберуть з ЄС, або обмежать їхні можливості зміною процедур так, щоб одна країна не могла накласти вето на важливі рішення європейської спільноти", - підкреслив політичний аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Скандальні заяви Угорщини щодо України

Нещодавно в Угорщині зробили нову скандальну заяву, фактично підігравши російській пропаганді. Цього разу неадекватною заявою відзначився глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш. Він видав, що "західний світ повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям".

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресоркою Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Також Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Незважаючи на триваюче вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Кочеткова Главреду:

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Євросоюз Угорщина Олександр Кочетков Віктор Орбан
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