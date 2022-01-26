"Єдина Росія" просить Путіна почати поставки озброєння до "ЛДНР"

У Путіна просять надати зброю бойовикам / Reuters

Правляча партія "Єдина Росія" просить президента Володимира Путіна почати постачання військової допомоги самопроголошеним " ЛНР "і"ДНР", йдеться у заяві російської партії.

Голова фракції "Єдина Росія "в Держдумі РФ Володимир Васильєв заявив, що Україну "накачують західною летальною зброєю", а події в країні "нагадують повернення до нацизму і бандерівщини".

Поставку Україні військової допомоги від західних партнерів, передана на тлі загрози російського вторгнення, і прибуття військових інструкторів Васильєв називає "підготовкою бойових дій проти мирного населення".

У партії заявили, що "переживають за життя російських громадян і співвітчизників, які проживають на території "Л/ДНР", і не можуть "кинути людей напризволяще київського режиму". Так що партія просить Путіна надати військову допомогу окупантам за допомогою поставки військової продукції "необхідної для стримування агресії".

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Плани в Росії про визнання "ЛДНР" на Донбасі

Російські депутати Держдуми від фракції Комуністичної партії (КПРФ) раніше внесли на розгляд парламенту проект звернення до президента Володимира Путіна про визнання " ДНР "і"ЛНР". У документі йдеться про те, що парламентарі просять главу РФ визнати "утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав. Також вони закликають Путіна провести переговори з лідерами так званих "ЛДНР" з метою встановлення режиму правового співробітництва.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін про документ не знає. Керівництво РФ розглядатиме питання з "ЛДНР" в тому випадку, якщо відбудеться голосування.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров розповів про те, що Москва поки не збирається визнавати "ЛДНР". За його словами, дані утворення, мовляв, самі відкликали результати своїх " референдумів про незалежність "в обмін на підписання"Мінська".

24 лютого в КПРФ оголосили про те, що Рада Держдуми РФ розгляне проект звернення до Путіна щодо "ДНР" і "ЛНР" у лютому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що якщо Росія офіційно визнає "ЛДНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей, це означатиме вихід Москви з Мінських угод.

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