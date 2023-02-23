Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по РФ - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде використовувати західну зброю для звільнення українських територій.

Дмитро Кулеба / Фото УНІАН

Україні потрібні винищувачі для того, щоби закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони. При цьому західні літаки не будуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Ми використовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, щоб завдати удару по Росії на окупованих територіях України", - сказав Кулеба.

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Відповідаючи на запитання, чи може він гарантувати, що Україна не буде використовувати західні літаки та іншу далекобійну зброю для бомбардувань всередині самої Росії, міністр сказав: "Ми можемо гарантувати, що ми будемо використовувати західну зброю для звільнення українських територій".

Літаки для України

Велика Британія може стати першою державою, яка дасть Україні літаки, чим розблокує надання бойової авіації. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Однак після цього міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення та захисту територій. Питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

Раніше міністр оборони Британії Бен Уоллес заявляв, що передові винищувачі Typhoon Україна може отримати лише після закінчення війни з агресором Росією. Однак якщо Велика Британія свого часу ухвалить політичне рішення про постачання бойової авіації Києву, жодних зволікань не буде.

Україна може отримати бойову авіацію від західних партнерів не раніше, ніж через три місяці. Навіть якщо Захід буквально завтра погодиться надати літаки, то їх не передадуть одразу – спочатку потрібно буде навчити льотний склад. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

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